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كُتّاب وآراء
شغب جماهير الجيش
الأحد 09 شتنبر 2018 - 23:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - كوي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:00
لا اعتقد ان الجيش الملكي نادي المؤسسة العسكرية المعروفة بإنضباطها يحتاج لجمهور مشاغب كهذا.. يجب الضرب بيد من حديد و معاقبة المشاغبين دون رحمة..
2 - خليلوفيتش الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:05
اللي بغيت نعرف واش قوات التدخل السريع كتعرف تسلخ غير الطلبة المعطلين ولا حشمانين يتدخلو لحقاش الجمهور ديال الجيش؟ ؟؟؟؟
4 - وطني الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:13
انا من نفسي جماهير الجيش ومع احترامي وأنا أتحدث عن هؤلاء المشاغبين، فهم لايمتون أي صلة لهذا الفريق وأعتقد ان الحل هو التجنيد الإجبراي حتى تعم الوطنية.
5 - كريم الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:15
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .هل فعلا قدمنا طلب الترشح لتنظيم كأس العالم 2030 حشومة عيب وعار الامن تياكل لعصى ما بق مايتقال
6 - Rachid الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:18
عوض الاهتمام بالرقي بالمنظومة التعليمية لتكوين جيل واعي فإن المسؤولين في بلادنا غرضهم الأول هو تكليخ المجتمع وإبراز جيل مشوه ونشاز وما إدراج الدارجة في المقررات الدراسية الا وسيلة من وسائل النظام للوصول إلى ما يصبو اليه
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