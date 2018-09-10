24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:2916:5819:4521:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مئات التلاميذ يرفضون الالتحاق بالدراسة بتنغير (5.00)

  2. هل تستدعي "الغريبة" و"البريوات" الخوف على مستقبل العربية؟ (5.00)

  3. الضريبة الرقمية على "عمالقة أمريكا" تشق صف الاتحاد الأوروبي (5.00)

  4. وزير يتقدم متطرفًين إسرائيليين في اقتحام الأقصى (5.00)

  5. غرق تلميذ ببحيرة سد الدورات ناحية سطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شغب جماهير الجيش

شغب جماهير الجيش

الأحد 09 شتنبر 2018 - 23:35

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - كوي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:00
لا اعتقد ان الجيش الملكي نادي المؤسسة العسكرية المعروفة بإنضباطها يحتاج لجمهور مشاغب كهذا.. يجب الضرب بيد من حديد و معاقبة المشاغبين دون رحمة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - خليلوفيتش الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:05
اللي بغيت نعرف واش قوات التدخل السريع كتعرف تسلخ غير الطلبة المعطلين ولا حشمانين يتدخلو لحقاش الجمهور ديال الجيش؟ ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - نوراني الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:11
يستاهلو بغريرة او زعلوكة اللهم كثر حسادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - وطني الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:13
انا من نفسي جماهير الجيش ومع احترامي وأنا أتحدث عن هؤلاء المشاغبين، فهم لايمتون أي صلة لهذا الفريق وأعتقد ان الحل هو التجنيد الإجبراي حتى تعم الوطنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
5 - كريم الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:15
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .هل فعلا قدمنا طلب الترشح لتنظيم كأس العالم 2030 حشومة عيب وعار الامن تياكل لعصى ما بق مايتقال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - Rachid الاثنين 10 شتنبر 2018 - 00:18
عوض الاهتمام بالرقي بالمنظومة التعليمية لتكوين جيل واعي فإن المسؤولين في بلادنا غرضهم الأول هو تكليخ المجتمع وإبراز جيل مشوه ونشاز وما إدراج الدارجة في المقررات الدراسية الا وسيلة من وسائل النظام للوصول إلى ما يصبو اليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.