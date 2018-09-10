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كُتّاب وآراء

مصــطفى غَــلْمَـان*

أمراكش لا أبا لك يسأم !!

مصــطفى غَــلْمَـان*
الرئيسية | صوت وصورة | ولي عهد أبوظبي يرحّب بالملك

ولي عهد أبوظبي يرحّب بالملك

الاثنين 10 شتنبر 2018 - 17:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعودي الاثنين 10 شتنبر 2018 - 17:46
تبقى العلاقات الكبيرة التي تربط الحكومات الخليجية مع شقيقتها الحكومة المغربية، وعلاقة الشعب الخليجي مع الشعب المغربي النبيل من أقوى الأواصر في العالم العربي، فما يجمع بين الشعبين الكثير من النقاط المشتركة والتآلف والمحبة التي أنزلها الله عليهما.
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46
2 - مغربية من الكويت الاثنين 10 شتنبر 2018 - 17:51
نورت الإمارات يا تاج الراس!!!
الحمد لله على سلامتك
الله يحفظك وينصرك
نتمنى تنورنا بالكويت
عاش سيدنا !!!
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84
3 - rabii الاثنين 10 شتنبر 2018 - 18:45
que dieux vous benice notre cher roi.
la relation marocco golfique est loin d etre affecter par un evenenement qui dure 1 mois en 2026. mais en réalité ce sont des relations solides qui dure depuis longtemps et pour tjrs et benefique pour les deux cotés.
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