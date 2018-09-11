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الرئيسية | صوت وصورة | تكوين الأساتذة للنهوض بالتعليم

تكوين الأساتذة للنهوض بالتعليم

الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:15

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1 - متتبع الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:39
فوج 2016 و2017 من المتعاقدين أكبر كارثة على المنظومة..لا تكوين لا متابعة لا والو ..
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