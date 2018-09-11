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كُتّاب وآراء
تكوين الأساتذة للنهوض بالتعليم
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - متتبع الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 12:39
فوج 2016 و2017 من المتعاقدين أكبر كارثة على المنظومة..لا تكوين لا متابعة لا والو ..
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