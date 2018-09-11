التعليم ومبادرة التنمية

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ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

الزيادة في الأجور 2548 : (22.48 %)

تشغيل الشباب 5543 : (48.91 %)

دعم الفقراء 978 : (8.63 %)

إعادة النظر في راميد 109 : (0.96 %)

الرفع من ميزانية التعليم 2156 : (19.02 %)

عدد المشاركين : 11334