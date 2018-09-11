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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التعليم ومبادرة التنمية

التعليم ومبادرة التنمية

الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سفه الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:38
المبادرات التخريبية و التكليخية التي أنتم بصدد تطبيقها على أبناء و بنات هذا الشعب يا رؤوس العجول تأكلون و تخورون
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2
2 - ميلادة الفادي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:47
التعليم والتنمية
يجب أن يتعلم التلميذ والطالب الحرفة والمهنة والهندسة يعني ما ينفع البشرية من تحقيق الأكل والشرب والسكن والصحة وتطوير وسائلها بواسطة العلم والمعرفة والتكوين وليس كتابة أطروحات فارغة تتكلم عن مثلا البحتري وعن المسؤولية التقارير والتعارف في القانون.
وإنما التخصص في تطوير القانون والتخصصات في القانون والسياسة من أجل الأمن الغذائي والهندسة والتقنيات في التعمير و الكهرباء والملاحة وتحسين الإنتاج والزراعة والتجارة والبعد عن العشوائية وضياع الوقت في التلقين والنقل.
مثلا باكالوريا التمريض و النسيج و الحرف والمهن احسن من الآداب.
وتقني أفضل من باكالوريا مبنية على الدونية .
فتح الشركات والصناعات أمام الطلبة من أجل التكوين
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2
3 - بريوات بغريرة الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 18:04
وااااكذووووب على كذووووب
و تمثيييل على تمثيل
و نفااااق
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