24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
11/09/2018
الأيام القادمة
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:37
|07:05
|13:29
|16:57
|19:44
|21:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟ عدد المشاركين : 11334
- المرتجي "يُخْمد" الحرب اللغوية بين العربية الحديثة والدارجة العامية
- نشطاء يحلقون رؤوسهم للمطالبة بمستشفى لعلاج السرطان في الريف
- فاتح محرم يوم غد الثلاثاء .. هسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة
- منتخب "قصار القامة" يشكو الأبواب الموصدة
- الكعدة بنواحي تيزنيت
الجيش الروسي يطلق أضخم مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفياتية (5.00)
أمريكا تنتقد جمود ملف الصحراء وتتساءل عن جدوى المينورسو (5.00)
- عيوش يدعو إلى تقليص سنوات الدراسة في أسلاك التعليم المغربي - (188)
- حفتر يهدد الجزائر بالحرب .. هذه خلفيات أقوى خرجة للجنرال الليبي - (113)
- مطالبون بإلغاء الخدمة الإجبارية يحشدون لوقفة احتجاجية أمام البرلمان - (109)
- المرتجي "يُخْمد" الحرب اللغوية بين العربية الحديثة والدارجة العامية - (47)
- فاتح محرم يوم غد الثلاثاء .. هسبريس تتمنى لكم سنة هجرية سعيدة - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التعليم ومبادرة التنمية
الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - سفه الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:38
المبادرات التخريبية و التكليخية التي أنتم بصدد تطبيقها على أبناء و بنات هذا الشعب يا رؤوس العجول تأكلون و تخورون
2 - ميلادة الفادي الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 17:47
التعليم والتنمية
يجب أن يتعلم التلميذ والطالب الحرفة والمهنة والهندسة يعني ما ينفع البشرية من تحقيق الأكل والشرب والسكن والصحة وتطوير وسائلها بواسطة العلم والمعرفة والتكوين وليس كتابة أطروحات فارغة تتكلم عن مثلا البحتري وعن المسؤولية التقارير والتعارف في القانون.
وإنما التخصص في تطوير القانون والتخصصات في القانون والسياسة من أجل الأمن الغذائي والهندسة والتقنيات في التعمير و الكهرباء والملاحة وتحسين الإنتاج والزراعة والتجارة والبعد عن العشوائية وضياع الوقت في التلقين والنقل.
مثلا باكالوريا التمريض و النسيج و الحرف والمهن احسن من الآداب.
وتقني أفضل من باكالوريا مبنية على الدونية .
فتح الشركات والصناعات أمام الطلبة من أجل التكوين
يجب أن يتعلم التلميذ والطالب الحرفة والمهنة والهندسة يعني ما ينفع البشرية من تحقيق الأكل والشرب والسكن والصحة وتطوير وسائلها بواسطة العلم والمعرفة والتكوين وليس كتابة أطروحات فارغة تتكلم عن مثلا البحتري وعن المسؤولية التقارير والتعارف في القانون.
وإنما التخصص في تطوير القانون والتخصصات في القانون والسياسة من أجل الأمن الغذائي والهندسة والتقنيات في التعمير و الكهرباء والملاحة وتحسين الإنتاج والزراعة والتجارة والبعد عن العشوائية وضياع الوقت في التلقين والنقل.
مثلا باكالوريا التمريض و النسيج و الحرف والمهن احسن من الآداب.
وتقني أفضل من باكالوريا مبنية على الدونية .
فتح الشركات والصناعات أمام الطلبة من أجل التكوين
3 - بريوات بغريرة الثلاثاء 11 شتنبر 2018 - 18:04
وااااكذووووب على كذووووب
و تمثيييل على تمثيل
و نفااااق
و تمثيييل على تمثيل
و نفااااق
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3