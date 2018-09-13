24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/09/2018
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:06
|13:28
|16:55
|19:41
|20:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- وسط الدمار .. القطار يشق طريقه مجددا من بغداد إلى الفلوجة
- "الليغا" .. برشلونة وريال مدريد في زيارة باسكية
- البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة .. أردوغان: لسنا في أزمة
- مهمة صعبة تنتظر يوسفية برشيد في البطولة
- تونس تعتزم بيع 11 سيارة فارهة لعائلة بن علي
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عيوش .. الدارجة والتعليم
الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (68)
1 - عربي الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:05
(2)إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2)
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إنا أنـزلنا هذا الكتاب المبين، قرآنًا عربيًّا على العرب ، لأن لسانهم وكلامهم عربي ، فأنـزلنا هذا الكتاب بلسانهم ليعقلوه ويفقهوا منه ، وذلك قوله: (لعلكم تعقلون) .
القول في تأويل قوله تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2)
قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: إنا أنـزلنا هذا الكتاب المبين، قرآنًا عربيًّا على العرب ، لأن لسانهم وكلامهم عربي ، فأنـزلنا هذا الكتاب بلسانهم ليعقلوه ويفقهوا منه ، وذلك قوله: (لعلكم تعقلون) .
تعليق غير لائق
161
2 - harrokki الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:08
Si cet individu avait consulté un orthophoniste à son enfance il aurait aimé l'arabe littéraire, son problème de prononciation l'oblige à aimer le dialecte, il le prononce à sa guise sans aucune règle
3 - الوطنية الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:13
اترك التعليم لأصحابه من مثقفين وعلماء اللغة كفاك صمصرة فقط في جيوب الفقراء والمغفلين بواسطة زاكورة هل لا زلتم تسمعون لآرائه بعد أن دمر لغة القرآن
تعليق غير لائق
206
4 - massinissa الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:13
خبر عاجل: لقد تم تعيين عيوش وزيرا للتعليم و التربية في حكومة 2019 عرفانا بإسهاماته الجليلة المعترف بها التي لا ينكرها إلا مساخيط الواليدين، فقد ساهم و لعقود طويلة في الرقي بالتعليم المغربي ليصل إلى مصاف الدول متذيلة الترتيب في التعليم على مستوى العالم، يا رب تخرج هاد الحلمة بخير أو على خير.
تعليق غير لائق
129
5 - واحد مابقا فاهم والو الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:14
حسبي الله ونعم الوكيل ، عضو في المجلس الاعلى للتربية والتعليم ولا يفهم الفرق بين لغة الام واللغة الام.
اسي عيوش: نقول اللغة الام مشي لان الام تتكلمها وانك سمعتي الوالدة كتكلمها. على اي لاباس ملي الوالدة ديالكم كنت كتكلم الدارجة المغربية وانت في بطنها حتاش لو كانت كتكلم شي لهجة اخرى كره جيتينا بشي عجب اخر.
نصيحتي للجميع لا تعطوا هذا الشخص اكثر من حجمه.
اسي عيوش: نقول اللغة الام مشي لان الام تتكلمها وانك سمعتي الوالدة كتكلمها. على اي لاباس ملي الوالدة ديالكم كنت كتكلم الدارجة المغربية وانت في بطنها حتاش لو كانت كتكلم شي لهجة اخرى كره جيتينا بشي عجب اخر.
نصيحتي للجميع لا تعطوا هذا الشخص اكثر من حجمه.
تعليق غير لائق
122
6 - Belhassan Taskarti de Tanger الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:16
الدارجة لهجة بدون قواعد واللغة العربية لغة كاملة والمخططون للتدريس باللهجة المغربية المتعددة أصلا ليسوا أبرياء. الشعب أذكى من هؤلاء المتواطئين لذا رفض هذا الفعل الشنيع. إنني أشتم رائحة قبح ما يحيكونه لتبخيس تعليمنا المريض أصلا بعلات أخرى. المسؤولون عن التعليم مدعوون لتحمل مسؤولياتهم أمام أجيال من الناشئة المغربية. إن نورالدين عيوش يسبح ضدالتيار هو وزمرة من رفاقه. يريدون إفساد ماتبقى من منظومة التعليم بالمغرب. حسبي الله ونعم الوكيل. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.
7 - ولد البلاد الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:17
أريد أن أعرف كم حلقة في مسلسل عيوش نوع من الالهاء لشعب مغلوب على أمره ، الدولة تعرف اختيار خدامها .اسم على مسمى عيوش من العياشة .
8 - محمد الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:17
سبحان الله العظيم ما قلنا حتى إسترحنا من نبيل عيوش صاحب الفيلم الزين اللي فيك حتى طلع لنا اليوم وزير إسمه نور الدين عيوش مخرج فيلم جديد بعنوان البغرير والغريبة
9 - Observateur الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:28
تتركوا هدا السيد يُنجِّم لإصلاح التعليم ببلادنا كما لو أنه الأستاذ لخضر غزال أو حفيد سيبويه ! شخص لا يعرف حتى أركان الإسلام...مادا تنتظر منه...كان على البيداغوجييين أن يعودوا لمقررات أحمد بوكماخ وينقحوا منها ما يصلح حاضرنا ويطوروا منها ما يناسب عصرنا ومستقبلنا.....
10 - prof الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:28
الرجل الخطأ في المكان الخطأ،اللذي وضعك على رأس الوزارة لا يعرفك جيدا.البلد بالهاوية..يجب على الملك ان يتفرغ اكثر لشؤون البلاد..فالوضع كارثي! شكرا هسبريس.
11 - marocaine الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:28
M. Ayouch, C vrai il ne faut pas insulter mais discuter mais il ne faut pas non plus croire que vous détenez la vérité et ce n'est pas parceque votre père faisait du bien que vous allez montrer aux marocains les bonnes manière . Sachez que plusieurs marocains font beaucoup de bien et plusieurs école forment de bons marocains pas seulement votre association. Et sachez que ce n'est pas parce que
vous avez une ecole que vous allez commencer à décider du sort des marocains. Le problème de l'ecole marocaine est grand mais ce n'est pas la langue arabe qui est la cause de l'echec de l'education nationale mais beaucoup d'autres facteurs et ce n'est pas le dialecte arabe ou amazigh qui réglera le probleme et ce n'est pas le coran ou la religion marocaine qui en est la cause .
Loin de là.
Faite le bon diagnostic et vous saurait la vrai cause de ce mal.
Les spécialistes devront le faire en tout cas.
Que dieu bénisse ce pays.
Amin
vous avez une ecole que vous allez commencer à décider du sort des marocains. Le problème de l'ecole marocaine est grand mais ce n'est pas la langue arabe qui est la cause de l'echec de l'education nationale mais beaucoup d'autres facteurs et ce n'est pas le dialecte arabe ou amazigh qui réglera le probleme et ce n'est pas le coran ou la religion marocaine qui en est la cause .
Loin de là.
Faite le bon diagnostic et vous saurait la vrai cause de ce mal.
Les spécialistes devront le faire en tout cas.
Que dieu bénisse ce pays.
Amin
12 - رحم الله بوكماخ الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:30
أن تدخل كلمة دارجة في قطعة بالعربية الفصحى لتقريب المعنى من المتلقي قد يكون مقبولا لكن ان تضع صورة لشئ ما واسمه عايشه التلميد في منزله مند أن فتح عينيه على الدنيا فهدا استخاف بعقل التلميد ثم ان يخرج التلميد من الفصل وفي رأسه البغرير ويصل المنزل ليجد البغرير في انتظاره للأكل فسنجد امامنا جيلا كل تقافثه البغرير والبريوات تدكر ياسيدي وانت من جيل الستينيات كتب احمد بوكماخ رحمه الله وخد لك منها قبسا تستنير به وانت تضع مقرارات تعليمية ستنقش في ادهان اجيال قادمة وسيدكرونك كما ندكر نحن المرحوم بوكماخ.
13 - مول بغرير الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:34
أقول لعيوش:
اللغة العربية لغة مقدسة
اللغة العربية هي اللغة الأم
الدارجة لهجة دخيلة وهجينة تجمع بين العربية المحرفة والأمازيغية ولغات المستعمر
اللغة العربية لغة مقدسة
اللغة العربية هي اللغة الأم
الدارجة لهجة دخيلة وهجينة تجمع بين العربية المحرفة والأمازيغية ولغات المستعمر
14 - شيء مؤلم ان ارى المغرب هكدا الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:35
انا لا ألومه قدر ما ألوم من وافق على تعيينه، ها دليل واضح ان المغرب اصبح في قبضة العلمانيين المتصهينن الحاقدين على الدين الاسلامي و لغت كتابه. صح من قال ، ادا أردت التحكم و السيطرة على أمة او شعب، فأحدف لها هويتها. انا أتسائل. أين ( أمير المؤمنين حامي الملة و الدين ) وًهل يرضيه هدا ؟
15 - المعلق الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:40
السلام عليكم قراء هسبريس أما هو ومن معه كفاكم سمسرة في مستقبل أولادنا تكلم بها كما يحلو لك ولكن دارجتنا التي نعتز بها ليست لغة للتدريس ولا حاجة لنا لتعلمها لأننا رضعناها من حليب أمهاتنا نعرفها جيدا ونعرف أن هناك مصطلحات لا نتداولها في ما بيننا لا أدري لم يعد في قاموسك كلمة الحياء وتريد ان يعم ذلك الكل يعرف ما أعني
16 - Observater الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:48
هدا الشخص يعتبر نفسه تنويري...والحقيقة انه علماني حتى النخاع...يجب تقزيمه وحل جمعيته زاگورة
17 - فهد الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:50
الذنب ليس دنبك الذنب على من وضعك في ذلك المكان
18 - صالح صالح الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:52
قال تعلى: ودوا لو تكفون كما كفروا فتكونون سواء فﻻ تتخذوا منهم أولياء. صدق الله العظيم. ومما قاله عيوش بالصوت والصورة (أدخل ل.يوتيوب وابحث عن تصريحات عيوش )أن جسد المرأة والرجل حرية لهما فالمرأة حرة في جسدها تهبه لمن تشاء ولو كانت متزوجة. والرجل كذلك. وأنه طلب من الحكومة أن تزيل بعض القيود مثلا في الفنادق يطلبون عقد الزواج عندما يتعلق الأمر بدخول رجل وامرأة إلى الفندق. بمعنى تشريع الزنى والفساد.زيادة على طلبه من الحكومة إضافة. فاحشتى السحاق والمثلية لمناهج التعليم (إستمعوا لتصريحاته في اليوتيوب )بمعنى أن يعيش المغربي ﻻ قدر الله. @#&. بحماية قانون السيد عيوش. ولكن ما زال في المغرب احراره وشرفاؤه وﻻ زالت فيهم نخوة اﻻسﻻم. وما زال المغربي يموت ويضححي من أجل عرضه. اﻻ السيد عيوش فله نظرة أخرى واجندة أخرى سوف يستميت من أجل نشرها. وفي جميع الميادين. والزمان بيننا. ولكن : قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. صدق الله العظيم.
19 - مهتم الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:52
لمادا نلوك الكلام وعندنا تجربة ناجحة في التعليم نعود إليها ونطورها وهي التي أنتجت لنا جيلا يتقن اللغة العربية واللغة الفرنسية .
20 - مغربي الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:54
إذا أسندت الأمور لغير أهلها فانتظر الساعة.
حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل
21 - hassan الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:55
c'est individu n'a pas honte de parler de l'enseignement malgré l'humiliation qu'il lui est infligée par la majorité du peuple.
...
...
22 - mounir الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:00
قاليك الناس اللي عندهم التخصيص هههه
اشمن لغة باش كايتكلم هادا ههه
اشمن لغة باش كايتكلم هادا ههه
23 - مراكشي الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:07
حكامنا خدام للغرب ومشروع ضرب اللغة العربية والاسلام ليس بجديد .العيب في من أعطى المسؤولية لهولاء رغم انهم معروفون باجندتهم مند الاستقلال
24 - Abdelghani الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:10
ابغيت غير نعرف اعلاش هاد العيايشة كثروا وخصوصا هاد السنة.هذا الرجل لايتكلم الدارجة المغربية جيدا فما بالك باللغة العربية الفصحئ.هذا الرجل يظهر لي جيدا بانه واحد من الذين يريدون دمس ومحو اللغة العربية تماما لانه واحد من مساندي الاستعمار الفرنسي يعني يؤمن بالعبادة الفرنسية الاستعمارية التي جعلت من المغرب ما هو عليه الحال الان.الفقر والبطالة والجهل و وووو كل هذا بسببك يا ماماهم فرنسا.
25 - hajjji الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:12
بغيت نعرف فين قرا هاد السيد ولادو
و ولاد بزاف من هاد الناس الواعرين
Les. Experts
و ولاد بزاف من هاد الناس الواعرين
Les. Experts
26 - قلة النضر الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:16
واش هاد خونا مفروض علينا ولا شنو اويلي وحدي
27 - ils se taisent الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:18
le mahdi de la darija,voilà maintenant je crois à mahdi mountadare,il est là,et tiens il est payé par le makhzen,
la darija ayouchia imposée à l'école,et on attend le mahdi d'inventer un message du ciel en darija et comme il gagne dans la pub,il va écrire son message sur les tableaux partout au maroc,
et les oulamas se taisent,alors Ayouch le messager des malheurs est libre et les oulamas se taisent
la darija ayouchia imposée à l'école,et on attend le mahdi d'inventer un message du ciel en darija et comme il gagne dans la pub,il va écrire son message sur les tableaux partout au maroc,
et les oulamas se taisent,alors Ayouch le messager des malheurs est libre et les oulamas se taisent
28 - غيورة على ابناء بلدي الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:21
ايها المغاربة الاحرار فيقوا واعملوا على تامين مستقبل ابنائكم تعليميا فالهدف من تدريس الدارجة هو تهميش ابناء الشعب واقصاؤهم من التعلم الجيد الدي يرقى بتفكيرهم ومستواهم التقافي وتعلم اللغات الاجنبية الدي يمكنهم من تقلد مناصب المسؤولية ومناصب اتخاد القرار في البلد ،فابناء عيوش وامثاله يدرسون في المدارس المفرنسة ويثقنون اللغات الاجنبية لا يعرفون التكلم بالدارجة فهده الفئة هم الاجدر بتدريسهم الدارجة ،اما ابناء الشعب فهم يتقنون الدراجة وهم بحاجة الى تعلم اللغا
ة الفرنسية والانجليزية والصينية للحصول على شواهد تضاهي شواهد ابناءكم والحصول على مناصب المسؤولية
ة الفرنسية والانجليزية والصينية للحصول على شواهد تضاهي شواهد ابناءكم والحصول على مناصب المسؤولية
29 - مغربية الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:22
انت علم ولادك خارج المغرب و بالفرنسية ولاد الناس باغين تيضيعو ليهم حتى لغتهم الام الله ياخد فيكم الحق كلشي و لى حاشي نيفو في التعليم و يفتي فيه
30 - لحمار الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:27
وهاد شيء طبيعي لأن كل الوزراء وخدام الدولة و المخزن إدا ما تكلموا معك من دون الفرنسية فإنهم يتكلمون على هاده الشاكلة.
31 - هل نحن المغاربة Des chiens الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:30
سمعت في احد تسجيلات سي عيوش منهيا حديثه عن واحد من جدالاته:
"La caravane passe et les chiens aboient" هل نحن كلاب أسي عيوش، هل من لا يشاطرك شطحاتك كلب، يعني مجموع المغاربة كلاب في نظرك؟
أسي عيوش، انت تعرف قبل غيرك أن اللغة يمكن ان تصنع لتكون لغة وطن أو دولة وتعلم للصغار وفي ظرف ٢٥ سنة تصبح لغة الكل. ألا تعرف ان العبرية المتداولة في إسرائ الأن صناعة جديدة ولا علاقة لها بعبرية النصوص القديمة ولا بما يتكلم به الناس في شوارع تل أبيب. لماذا ترغمون الناس (المغاربة) على تحييد لغة جاهزة (العربية) وقتلها من اجل خلق لغة أخرى, أرجو أن تتركوا الأيديلوجية ونظال ما تحت الحزا جانبا . لعلمك أس عيوش أن المغرب كان دائما ملاذا للمثليين دون أن تكون هناك أي مشكلة، ماجوريل، بول بولس، غوتيسولو. المغاربة مقتنعون جميعا بحرية كل واحد أن يفعل في بيته بجسمه ما يشاء، لماذا تريدون تعميم (من العمومية) هذه الظاهرة. مشاكل المغاربة ليست مع اجسادهم الجنسية بل المعدية: مع الخبز والزيت والسكر والتطبيب والتعليم العمومي واقتسام ارزاق هذا البلد.
ولعلمك أنا "كلب" تحتوي سيرته الذاتية على أكثر من ١٢٠ صفحة واحمل دكتورتين،
"La caravane passe et les chiens aboient" هل نحن كلاب أسي عيوش، هل من لا يشاطرك شطحاتك كلب، يعني مجموع المغاربة كلاب في نظرك؟
أسي عيوش، انت تعرف قبل غيرك أن اللغة يمكن ان تصنع لتكون لغة وطن أو دولة وتعلم للصغار وفي ظرف ٢٥ سنة تصبح لغة الكل. ألا تعرف ان العبرية المتداولة في إسرائ الأن صناعة جديدة ولا علاقة لها بعبرية النصوص القديمة ولا بما يتكلم به الناس في شوارع تل أبيب. لماذا ترغمون الناس (المغاربة) على تحييد لغة جاهزة (العربية) وقتلها من اجل خلق لغة أخرى, أرجو أن تتركوا الأيديلوجية ونظال ما تحت الحزا جانبا . لعلمك أس عيوش أن المغرب كان دائما ملاذا للمثليين دون أن تكون هناك أي مشكلة، ماجوريل، بول بولس، غوتيسولو. المغاربة مقتنعون جميعا بحرية كل واحد أن يفعل في بيته بجسمه ما يشاء، لماذا تريدون تعميم (من العمومية) هذه الظاهرة. مشاكل المغاربة ليست مع اجسادهم الجنسية بل المعدية: مع الخبز والزيت والسكر والتطبيب والتعليم العمومي واقتسام ارزاق هذا البلد.
ولعلمك أنا "كلب" تحتوي سيرته الذاتية على أكثر من ١٢٠ صفحة واحمل دكتورتين،
32 - f35 الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:30
l arabe classique doit etre préserver la langue de la rue doit rester dans la rue et la langue des classes doit rester en classe .point barre. et si vous voulez melanger les deux faites imprimer un livre sur votre compte et publiez le sur vos frais et non pas sur le dosdu ministère public et les contribuables
33 - ربيع المراكشي الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:55
عندما استمع لمثل هؤلاء أعي جيدا لماذا نحن متأخرون و في اي طريق تسير البلاد، أمثال عيوش و ابنه هم من يخدمون مخططا و أجندة محكمة لصنع أجيال لا تعرف ساسها من رأسها، لصنع جيل لا يستطيع قراءة كتاب الله و ان قرأه لا يفهمه...
السؤال الذي يجب على المغاربة طرحه و البحث عن جوابه هو من وضع عيوش في منصبه و من سمح له و لامثاله بالعبث في تربية أبنائنا؟
السؤال الذي يجب على المغاربة طرحه و البحث عن جوابه هو من وضع عيوش في منصبه و من سمح له و لامثاله بالعبث في تربية أبنائنا؟
34 - بنت البلاد الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:55
حنا وليداتنا تقريوهم البغرير والحرشة والملاوي باش تكلخوهم ومن بعد ديوهم للتجنيد باش تصفيوها لهم بالمرة وانتما قريو ولادكم اللغات والطب والصيدلة والهندسة وجميع المهن اللي كدخل الاموال الطائلة وتصيفطهم للخارج باش تهربوهم من القهرة والتكلاخ والتجنيد هدا هو الواقع المؤلم اللي كيعيشو الشعب المقهور حسبي الله ونعم الوكيل
35 - معاتب الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:55
هذا الذي يتكلم على الأديان أنها مذكورة في القرآن فليذكر دين واحد مذكور في القرآن ارتضاه اللّٰه عز وجل للعباد بعد الإسلام
إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّـهِ فَإِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾
إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّـهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّـهِ فَإِنَّ اللَّـهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾
36 - الودغيري الخميس 13 شتنبر 2018 - 12:56
سي عيوش ضرب لنا مثل بدولة بنغلاديش،وما أدراك وبنغلاديش، وجاءنا بالنموذج لإصلاح التعليم من بانغلاديش،ولا أريد أن انتقص من هدا البلد ولكن الواقع هو أن بانغلاديش وللأسف هي في الرتبة الاخيره في جميع الميادين (الاقتصادية،و الإجتماعيه والثقافية و و و).وأقول لسي عيوش لمدا لم تدهب ل النرويج،او فلاندا أو السويد مثلاً،لمدا لم تأتي بمثال من انجلترا أو سنغافورة أو الصين.اقول لسي عيوش سير تقرأ،وعرف نفسك بالعلم والاطروحات والأخلاق الحميدة لكي يحبك الناس ويستمعوا لك،واخيرا ليس الفتى من يقول كان ابي و لكن الفتى من يقول ها أنا ذا.
37 - تغطية الشمس بالغربال الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:03
بعد المذاويخ والعدميين اصبح المغاربة كلاب بلسان هذا الشخص على احد الاداعات الغربية بمقولة: القافلةتسيير والكلاب تنبح. هذا هو مستواهم وطرقهم للتعامل مع من يخالفهم الرأي. الاحتقار (الحڭرة). المخزن لا يعرف التعامل مع المواطن بالتواصل والتباحث حتى يصل للمواجهة.
38 - observateur N1 الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:05
اطلب من السيد عيوش ان يعرب هذه الجملة :كان طفل يلعب بدراجته امام منزلهم: مسموح لشركائه في مساعدته على اجاد الاعراب الصحيح لهذه الجملة...........
39 - Saad الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:08
أصلا لا توجد دارجة لها قواعد وتختلف حسب المناطق مثلا هناك من يقول ´´تيمشي´´ والآخر يقول ´´كيمشي´´٠هناك من يقول ´´عنمشي´´, ´´غادي نمشي´´ ,´´غنمشي´´. لهجة ملخبطة ومعقدة لا يمكن تدريسها تبقى فقطط للإستهلاك اليومي٠
40 - ع.بناني الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:09
التعقيب بسيط على السيد عيوش الداجة ليست لغة وما أراده المغفور له الحسن الثاني هو البحث في الأمازيغية التي هي أقرب من إعتبارها لغة لأنها وجدت بالمغرب قرل العربية لكن بعض المجتهدين زيادة على طلب منهم وظفوا من أجل التمويه "التدويخ" بعض "المختصيين باللسانيات"من أجل إصدار معجم من الأمازيغية للعربية لأن لا يوجد أوجه التشابه أو المقارنة بينهما. فسار أمثال هؤلاء "المجتهدين" يهرولون على نفس المنوال لإستحذات "معجم للدارجة بالعربية" الأدهى في الأمر هو إعتبار الدارجة خليط من الأمازيغية والعربية وأنه لكي نفهمها يجب معرفة م ادفاتها بالعربية والأمازيغبية بينما الدارجة لها مرادفات من الفرنسية والإسبانية وليس بغريب على هؤلاء الباحثين عن مناصب عليا بالسائق والخدم أن يقنعوا الفرنسيين والإسبان وحتى البرتغال بأنهم سيستحدثوا معاجم لهم لأن الدارجة أصبحت بزعمهم "لغة" عالمية ولهم نصيب منها...
41 - Citoyen J S الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:12
Je vois pas pourquoi la majorité des gens sont contre M. Ayouch, alors qu'il n'est contre ni l'arabe, ni l'Islam et il travaille dans l'intérêt des marocains défavorisés à travers l'association Zagora (Enseignement et petits crédits). Arrêtez SVP d'insulter la personne, l'islam n'accepte vos agissements. Chacun de nous a une place dans ce pays. Je suis d'accord avec lui sur plusieurs points. Nous devons profiter de l'expérience de Zagora. la valorisation des langues locales n'est pas un crime, d'ailleurs au théâtre au cinéma la darija est prépondérante. Surtout arrêter s'il vous plaît d'insulter M. Ayouch parce que je suis sûr qu'il est mieux que plusieurs d'entre vous parce qu'au moins il vous respecte!
تعليق غير لائق
-16
42 - أحمد العلوي الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:25
بسم الله الرحمن الرحيم
الرد عليه يأتي من دستور المملكة، الفصل 5 :" تظل العربية اللغة الرسمية للدولة
وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها"
انتهى الأمر وعلى المسؤولون تحويل، كل من ساهم في إدارج الدارجة أو اللغة العامية في مقرراتنا التعلمية، للمساءلة باعتبارهم مسؤولن (ربط المسؤولية بالمحاسبة) وللمحاكمة باعتبارهم لم يلتزموا بما في دستور المملكة باعتبار الأسمى
الرد عليه يأتي من دستور المملكة، الفصل 5 :" تظل العربية اللغة الرسمية للدولة
وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها"
انتهى الأمر وعلى المسؤولون تحويل، كل من ساهم في إدارج الدارجة أو اللغة العامية في مقرراتنا التعلمية، للمساءلة باعتبارهم مسؤولن (ربط المسؤولية بالمحاسبة) وللمحاكمة باعتبارهم لم يلتزموا بما في دستور المملكة باعتبار الأسمى
43 - نظام التمدرس الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:32
هذا هو نظام التمدرس في فرنسا
*************الحضانة من 3 إلى 6 سنة
Cycle 1 : cycle des apprentissages premiers (petite
section, moyenne section et grande section d'école maternelle)
***ا************لإبتدائي من 6 إلى 11 سنة
Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1, CE2)
(Cycle 3 : cycle de consolidation (CM1, CM2, sixième
**************الإعدادي من 12 إلى 14 سنة
Cycle 4 : cycle des approfondissements (cinquième,
quatrième et troisième)
***************الثانوي من 15 إلى 17 سنة
La scolarité y a lieu en trois ans : la seconde, la
première et la terminale (baccalauréat
هذا الشخص لا يفقه شيئا في نضام التعليم, و ما يقترحه لا وجود له.
*************الحضانة من 3 إلى 6 سنة
Cycle 1 : cycle des apprentissages premiers (petite
section, moyenne section et grande section d'école maternelle)
***ا************لإبتدائي من 6 إلى 11 سنة
Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux (CP, CE1, CE2)
(Cycle 3 : cycle de consolidation (CM1, CM2, sixième
**************الإعدادي من 12 إلى 14 سنة
Cycle 4 : cycle des approfondissements (cinquième,
quatrième et troisième)
***************الثانوي من 15 إلى 17 سنة
La scolarité y a lieu en trois ans : la seconde, la
première et la terminale (baccalauréat
هذا الشخص لا يفقه شيئا في نضام التعليم, و ما يقترحه لا وجود له.
44 - قراءة في التعاليق الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:40
قرٱت حتى كتابة هده الاسطر 21 تعليقا .فلم اجد اي معلق يناقش ما دار في هدا الحوار سوى التهجم على الضيف..و الكتير من المعلقين يكتب بالدارجة المغربية وينتقدها في نفس الوقت..وهنا تجدك تلمس المستوى الرديئ لنشطاء الانترنيت بجميع تطبيقاتها...والطامة الكبرى ان تجد من هب ودب يناقش في بداغوجيا التعليم فماد سيقول اهل الاختصاص...
(صديق لنا شحن جيدا من طرف الفيسبوك. وجدنا نتحدث في الموضوع..وهو يجلس في كرسيه وبصوت مرتفع دعوت الله واش هداك عيوش يديروه وزير التعليم براك غير داك الشي اللي داير في الافلام ديالو.فلم يستطع احد الاصدقاء تمالك نفسه فبدأ بالضحك وهدا ما اجعز صديقنا.فنهض من كرسيه قبل ان يستوي عليه)
(صديق لنا شحن جيدا من طرف الفيسبوك. وجدنا نتحدث في الموضوع..وهو يجلس في كرسيه وبصوت مرتفع دعوت الله واش هداك عيوش يديروه وزير التعليم براك غير داك الشي اللي داير في الافلام ديالو.فلم يستطع احد الاصدقاء تمالك نفسه فبدأ بالضحك وهدا ما اجعز صديقنا.فنهض من كرسيه قبل ان يستوي عليه)
45 - aboadam22 الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:40
لاحول ولا قوة الا بالله..اسي راه العتماني مبغاش اقول لك بعد من التعليم اش داك ليه بالعربية اوتعرابت...واش نت قريت في مدارس ممتازة اولادك قرتهم في مدارس خاصة ..اوبغيتي تكلخ ولاد الشعب لدافعوا على هاد لبلاد...
46 - mostapha الخميس 13 شتنبر 2018 - 13:51
انا مغربي من اقليم ابن سليمان أعيش في كندا و ادرس أولادي اللغة العربية و القران الكريم و بفضل اللغة العربية الحمد لله أتكلم مع جميع العرب الموجودون هنا كيفما كانت جنجسيتهم احس بالفخر و الاعتزاز انني عربي لعنة الله على من يريد القضاء على لغتنا الحبيبة (اللغة العربية)
47 - yassine belgique الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:00
كيف يعقل من لا يتقن العربية يكون مختصا في وضع مقرراتها.والله من خلال كلامه لا يعرف ان يتكلم بها.فرحم الله لغة الضاد بسبب امثال هذا الجاهل
48 - LES PAROLES VIDES الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:06
فهمت القصد واستوعبت المظمون ، لكن ماذا عن منظومة المال ومنظومة الإقتصاد ومنظومة الثروة .هل لسيادتكم نظرية أو طريقة لتشعيبها و جعلها ملك لأولاد الشعب .كان رحمه الله يقول لي كلما اكثرت في الكلام .أولدي ,الهضرة ما كتبيع اشعير ماكتشري نخالة .
49 - اسمهان الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:08
اجي واش تصطيتو ولا مالكم فينما نمشي يبان لي هاد لوجه وهويتكلم والناس تسب..... شكون هوا هدا وما ماحله من الاعراب علاش عاطينو كاع هاد الاهتمام..... واش هوا صانع القرار فالمغرب..... عيقتو بزاف ولى كل من هب ودب كاتطلعو ليه شان سيرو شوفو شي جريا
50 - Intervenante de Canada الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:41
Pour La première fois j'interviens sur votre site Hespress !! Prière ne plus donner la parole à ce démagogue, c'est de l'ignorance pour et simple, ce personnage doit être banni de toute interventions publique, et encore moins intervenir sur des dossiers telle que l'avenir et l'éducation de vos enfants !! C'est grave ce qui ce passé dans ce pays ! Je suis bouleversée de savoir qu'un charlatant de ce calibre intervienne dans des sujets aussi cruciaux pour l'avenir du pays et des futures générations !! Des spécialistes des cadres marocains se trouvent à l'étranger, ils excellent dans tous les domaines, ils sont capables de vous faire une mise à niveau Cher Ayouch !! Laissez l'éducation de côté aux spécialistes !! Arrêtez de parler du Coran vous-même êtes entrain d'utiliser ce livre
51 - المجيب الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:41
مشكلتنا نحن المغاربة أننا، ومع كامل الأسف، غالبا ما نركز على الأشخاص ولا نركز أفكار المواضيع الخلافية، فنصدر أحكاما متسرعة بحمولات شخصية بعيدة كل البعد عن رؤية الحلول المستنيرة والخلاقة!! وبغض النظر عن من هو السيد عيوش ومن يكون، وبعد الانصات لتصريحه هذا، لنطرح السؤال البديهي التالي: هل الرجل يدعو للدارجة المغربية لمحاربة العربية الفصحى؟؟ بصراحة لا أعتقد ذلك، ولا أرى أن انسانا يتحلى بالموضوعية يمكنه أن يلمس أية اشارة لذلك في خطابه هذا. ما يدعو له هذا الرجل يمكن تلخيصه في ما أقترح تسميته "الثلاثية الأليفية" والتي أرمز لها بحرف الألف الذي يتكرر ثلاث مرات : إ٠إ٠إ ( إحترام - إنفتاح - إبداع): فالألف الأولى ترمي لإحترام الوطن والشعب، وإحترام لغة الأم، وإحترام الذات والاستاذ والتلميذ. والألف الثانية ترمي للإنفتاح على اللغات والعلوم والثقافات الأخرى. أما الألف الثالثة فهي دعوة للإبداع في الفنون المختلفة من مسرح وغناء وتراث وتشكيل. خلاصة القول، أفكار الرجل فيها حكمة وتبصر وعن تجربة، ومن العار أن يساء له أو يسب ويشتم ويقذف !!
52 - ﻻ احترمك الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:43
من اين لك الثقافة العربة حتى تحشر انفك في متاهات تريد منها ان تجعل من المغرب واطفاله قوما لا يعترفون وﻻ يعرفون لغة قرآنهم ودينهم.ويتجهون صوب ااديوتية والمثلية والانحﻻل الخلقي ..فعار على شيخ في آواخر عمره يتشبث بما ﻻ يرض الله....فاحترم نفسك تحترم ان بفي للمغاربة شيئ من الاحترام زهاءك...
53 - معلق الخميس 13 شتنبر 2018 - 14:49
اولا انا ضد التهجم على شخص الاستاذ عيوش
لكن ربما ما غفل عنه لأستاذ التنصل من اللغة العربية ليس الوسيلة لتقدم المغرب
بل في إسناد الأمور لاهلها وما دمت تتحدث عن لغة سيباويه بغير علم ولا تخصص في المجال فتلك هي المصيبة وان يعتد برأيك في المقررات المدرسية فتلك كارثة
وان كمواطن مغربي أطالب الشعب المغربي بعدم شراء المقررات التي تم ادراج الدارجة في محتوياتها
ولكن اللوم ليس عليك بل على
لكن ربما ما غفل عنه لأستاذ التنصل من اللغة العربية ليس الوسيلة لتقدم المغرب
بل في إسناد الأمور لاهلها وما دمت تتحدث عن لغة سيباويه بغير علم ولا تخصص في المجال فتلك هي المصيبة وان يعتد برأيك في المقررات المدرسية فتلك كارثة
وان كمواطن مغربي أطالب الشعب المغربي بعدم شراء المقررات التي تم ادراج الدارجة في محتوياتها
ولكن اللوم ليس عليك بل على
54 - مهندسة الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:02
من الحرية الجنسية و حرية الجسد و الزين لي فيك باغي دوز تخرب تعليم جيل بأكمله ! لا ثم لا ! نطلب من الملك فتح تحقيق قضائي عاجل لإقالة و محاسبة هذا الشخص قبل فوات الأوان !
55 - كفى الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:24
كم مرة اريد التعليق ثم اتردد لان اعصابنا اصبحت لا تستحمل هذا الاستحمار الممنهج والمدروس ، اقولها للمرة الالف وهو شبه سؤال بديهي لماذا المدرسة المولوية التي يدرس فيها ابناء الاعيان لا تعرف انحطاطا ولا تعرف معنى ازمة التعليم التي نكتوي بها نحن قبل ابناءنا ، نقولها بصوت مرتفع يا اصحاب المعالي والفخامة والسعادة ووووو اعطونا تعليما شبيها بمدرستكم ولو بنسبة 50في100 واحرصوا على اصلاحه كما تحرصون اصلاح مدرستكم هذا ان وجدت عندكم فعلا نية الاصلاح انتهى.
56 - م المصطفى الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:31
- حسب الإحصائيات هناك 95 في المائة من الأطفال يتكلمون بالدارجة حسب ما جاء على لسان صاحب الشريط، مما يوحي لنا بأن هؤلاء الأطفال في حاجة لتعلم اللغة العربية وليس الدارجة وكذلك الأمازيغية واللغات الفرنسية والإنجليزية...
- أذكر نبيل عيوش بأن الفئة المستهدفة من هذا النوع من التعليم الذي تدمج فيه الدارجة موجه للأطفال الغير الناطقين بها، كأبناء الجالية المغربية مثلا...
- وعلى ذكر ابناء الجالية المغربية، كان على وزارة التربية الوطنية أن تشتغل على ملف تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بتخصيص مقررات وتأليف كتب قرائية خدمة لهؤلاء الأطفال المنسيين في هذا الجانب، خلافا للتلاميذ داخل الوطن الذين يتوفرون على كم هائل من الكتب المدرسية.
- وما هو مثير للعجب أن نبيل عيوش استغل جزءا كبيرا من هذا الشريط للتعريف بجمعية زاكورة محاولا إبهار قراء جريدة هيسبريس بمحاسن هذه الجمعية : عطاء،ومردودية وخدمة لمحو الأمية.
لكن خلاصة القول أن نبيل عيوش أخطأ إلى حد كبير في اختيار الفئة المستهدفة من تعلم الدارجة المغربية أو توظيفها في الكتب المدرسية...
- أذكر نبيل عيوش بأن الفئة المستهدفة من هذا النوع من التعليم الذي تدمج فيه الدارجة موجه للأطفال الغير الناطقين بها، كأبناء الجالية المغربية مثلا...
- وعلى ذكر ابناء الجالية المغربية، كان على وزارة التربية الوطنية أن تشتغل على ملف تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية بتخصيص مقررات وتأليف كتب قرائية خدمة لهؤلاء الأطفال المنسيين في هذا الجانب، خلافا للتلاميذ داخل الوطن الذين يتوفرون على كم هائل من الكتب المدرسية.
- وما هو مثير للعجب أن نبيل عيوش استغل جزءا كبيرا من هذا الشريط للتعريف بجمعية زاكورة محاولا إبهار قراء جريدة هيسبريس بمحاسن هذه الجمعية : عطاء،ومردودية وخدمة لمحو الأمية.
لكن خلاصة القول أن نبيل عيوش أخطأ إلى حد كبير في اختيار الفئة المستهدفة من تعلم الدارجة المغربية أو توظيفها في الكتب المدرسية...
57 - عبدالصمد الخميس 13 شتنبر 2018 - 15:34
تحية كل الاحترام والتقدير للسيد عيوش. افكار في الصميم ومقترحات غاية في الدقة. دعوا عواطفكم جانبا وحكموا عقولكم سوف ترون ان الرجل على صواب في كلامه وافكاره. شرف لي ان اكون خريج مدارس زاكورة. انتهى الكلام
تعليق غير لائق
-12
58 - رأي حر الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:13
إستمعت لما جاء في نص الحوار. وأرى أن أفكار السيد عيوش ممتازة وقيمة ولكن لا يجب إدراج الدارجة في مقررات التعليم دون تطويرها فهي مغامرة غير محسوبة العواقب. لذلك أتفق مع قضية تدريس اللغات للإطلاعات على الثقافات والعلوم المتفوقة لدى الأنجليز والأمريكان والفرنسيين والصينيين...وأتمنى أن تنڜأ تلفزة على اليوتوب وتبث حلقات لما تدرسون به في مؤسستكم وشكرا على الإجتهاد.
59 - Laïla الخميس 13 شتنبر 2018 - 16:39
لا تقل عن لغتي أم اللغاتِ *** إنها تبرأ من تلك البنات
لغتي أكرمُ امٍّ لم تلد *** لذويها العُرب غيرَ المكرمات
ما رأت للضاد عيني أثرًا *** في لغاتِ الغربِ ذات الثغثغات
ان ربي خلق الضادَ وقد *** خصها بالحسنات الخالدات
إن يوماً تجرح الضاد به *** هو واللَه لكم يومُ المماتِ
يجب ان تعلم ايها الوزير ان اللغة العربية احسن لغة تجمع بين كل العرب وليس الدارجة واللغات الاخرى اخذت الكثير من اللغة العربية ، الإنجليزية كلمةhouse مأخوذة من الكلمة العربية "حوش" كلمة "down" مأخوذة من الكلمة العربية "دون" ، سكر"sugar" ، قطن "cotton".الفرنسية مسكين "mesquin" شربة "sorbet". درست العربية ولم تمنعني من دراسة 5 لغات اجنبية ، اتمنى ان تراجع موقفك !!!
لغتي أكرمُ امٍّ لم تلد *** لذويها العُرب غيرَ المكرمات
ما رأت للضاد عيني أثرًا *** في لغاتِ الغربِ ذات الثغثغات
ان ربي خلق الضادَ وقد *** خصها بالحسنات الخالدات
إن يوماً تجرح الضاد به *** هو واللَه لكم يومُ المماتِ
يجب ان تعلم ايها الوزير ان اللغة العربية احسن لغة تجمع بين كل العرب وليس الدارجة واللغات الاخرى اخذت الكثير من اللغة العربية ، الإنجليزية كلمةhouse مأخوذة من الكلمة العربية "حوش" كلمة "down" مأخوذة من الكلمة العربية "دون" ، سكر"sugar" ، قطن "cotton".الفرنسية مسكين "mesquin" شربة "sorbet". درست العربية ولم تمنعني من دراسة 5 لغات اجنبية ، اتمنى ان تراجع موقفك !!!
60 - Proudly Imazighan الخميس 13 شتنبر 2018 - 17:49
I think he supports the Arabic language than anyone else
he uses Darija to teach Imazighan to learn the Arabic language; those who are against him are not smart enough to see his work
he looks like a Doctor who injects a weak virus to cure a dangerous disease
Now when I understand his goal I oppose his strategies and I want him to respect Moroccan chart that Arabic and Tamazight only in school not Darija in school
he uses Darija to teach Imazighan to learn the Arabic language; those who are against him are not smart enough to see his work
he looks like a Doctor who injects a weak virus to cure a dangerous disease
Now when I understand his goal I oppose his strategies and I want him to respect Moroccan chart that Arabic and Tamazight only in school not Darija in school
61 - ichouali3 الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:30
شكرا سي عيوش كلام ومنطق في محله، بالرغم من أن كثير من المداويخ ما قبلوهاش، الله يعاونك وكثر من أمثالك ، وأشفق على من لا يفهمك فقد أضلهم الخوانجية بالنفاق والخداع، مع العلم أن كل الخوانجية تيقريوا أبنائهم في المدارس الأجنبية بأموال العموم أحيانا ، التعليم فاشل في البلد لأن المسؤلين من أمثال حكومة العثماني والبيجيدي أفسدوه بسياست الخداع، دائما علال الفاسي ورفاقه من الفاشيين يدفعون أبنائهم للتعليم بالفرنسية ويبعثوا بهم الى أروبا وأمريكا بينما يحضون المغاربة في العمق على التعلم بالعربية حتى خرجوا على البلاد قبحهم الله.ويخفون نيتم السيءة في الدين يدعون أن العربية مقدسة؟؟؟؟؟ ويربطونها بالأسلام مع العلم أن مسلمي العالم تعدادهم المليار ونصف و يتكلم العربية لا يزيد على 300 مليون منهم الكثيرل يكسشال افريقيا الدي هم أمازييييييغ وليسوا عرب ثم الباقون الدين يستعملون في كلامهم اللهجات الدارجة مثل المصؤيين اللبنانيين وغيهم لا يتكلمون العربية الفصحى بالرغم من أن الصحافة المكتوبة وغالب المطوقة تستعمل عربية حديثة بعيدة ب90في المأة منها عن لغة عرب القرون المضية التي بقيت مخبئة في الكتب الصفراء.ويتبع
62 - zougou الخميس 13 شتنبر 2018 - 20:36
معنى المدرسة: يذهب احدنا للمدرسة ليتعلم أشياء لا يعرفها وليس ليجد اشياء يراد تعليمها إياه وهو يتقنها أصلا. اما نموذج عيوش فهو نفس برنامج تعليم اللغة العربية في البعثة الفرنسية فتجد من جملهم التي يعلمونها لأبناء المغاربة الذين يتمدرسون على أيديهم "انا كلب انا جوكي"
63 - البيضاوي الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:01
هذا يدل بوضوح على عدم وجود اي نية لإصلاح التعليم في المغرب . سال الفيلم
64 - فصيح الخميس 13 شتنبر 2018 - 21:58
الفصحى لغة العلم والمعرفة الدارجة للتواصل اليومي بين مختلف الفئات الاجتماعية وهي لات ترقى إلىمستوى اللغة
66 - baghriroufitsh الخميس 13 شتنبر 2018 - 22:22
مازال باقي كيهدر مبغاش احشم.. ان لم تستحيي افعل ما شئت
67 - haroun الخميس 13 شتنبر 2018 - 22:32
هذا الانسان إما أحمق وإما عميل مسخر لأغراض دنيئة ترمي إلا تدمير الامة بتدمير التعليم... والأدهى من ذلك أين الأحزاب السياسية أين من يلهثون وراء الحقائب الوزارية أين الأساتذة أين أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم أين مجلس علماء المغرب من هذه الهجمة الشرسة على تعليمنا وعلى اللغة العربية... عيوش ليس إلا واجهة لمخطط كبير تديره أياد خفية لا نعلم نحن البسطاء كنها...
68 - سوسي حر. الخميس 13 شتنبر 2018 - 22:45
واش هاد المنتف عضو فالمجلس الاعلى للتعليم...حيت ها بوحدو ليكايبان فالاعلام و بوحدو ليكيقرر...الاعضاء لوخرين بحال الا مكايننش...دابا حاجة من جوج..اما داير مجلس بوحدو..و كايدير اجتماعات بوحدو و كيصفق على راسو بوحدو او الاعضاء الاخرين من طائفة الجن و مكايبنوش...
المجموع: 68 | عرض: 1 - 68