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كُتّاب وآراء
عيوش والتجنيد الإجباري
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 11:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
1 - تطاوني الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 11:54
ليس بالسلاح وإنما بالبريوات أيضا، واش غا تحارب العدو ولا المجاعة
2 - مغربي في الغربة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 11:57
المهم ما قال حتى جملة مفيدة.
واش هذا هو لي كان وراء المقررات الدراسية ديال البغرير وغريبة.... ؟؟!!!
واش هذا هو لي كان وراء المقررات الدراسية ديال البغرير وغريبة.... ؟؟!!!
3 - abdellah الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 11:58
ما شاء الله اذا وليت الامور الى غير أهلها فانتظر الساعة هاؤلاء الذين يظهرون ما لا يخفون والعكس صحيح.
4 - sigis الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 11:58
بعد التحية. نذكر السيد عيوش إنه يساعد 'يعاون' هذا البلد بانحطاط التعليم كما 'عاون' السيد نبيل عيوش على انحطاط الأخلاق وشكرا
5 - صالح الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 11:59
عندك الصح اسي عيوش غادي ندافعو بالمقالي والطبق إلى كملنا على هاد المقرر ديال البريوات
6 - عبدالصمد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 11:59
تحية؛ يعجبني كثيرا هدا ااشخص لانه جريء في قول الحقيقة. جراءة راءعة وافكاره في المستوى.
تعليق غير لائق
-176
8 - simo danmark الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:06
يتكلم عن احترام البلد؟؟؟؟ من وضع هدا الشخص على راس التعليم؟ لا يستطيع تركيب جملة مفيدة...احترام البلد ماشي الرقص مع المثليين والجنس خارج إطار الزواج...هدا الرجل يحب ان يحاسب.اما المواطنين يحب ان يقاطعو الدراسة حتى تتم ازاحة هدا الشخص من الساحة السياسية لانه لا يفقه شي....هو حتى النشيد الوطني ما حافظو....عفوا يجب ترجمة كل شى بالدرجة حتى يتمكن عيوش وابنه من فهم الواقع...
9 - بغريرة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:08
اوا كملت دبا لي خلاه فتكليخ فلذات اكبادنا عيكملوا فتجنيدهم اذا اسند الامر لغير اهله فانتظر الساعة
10 - معتوهة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:09
الله ياخد الحق...إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها. ..فانتظر الساعة
و الله انا في شوق كبير لقيام الساعة ..الدنيا داقت بينا
و الله انا في شوق كبير لقيام الساعة ..الدنيا داقت بينا
11 - raja الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:10
سلام عليك يا وطني إذا أسندت الأمور إلا غير أهلها فانتظر الخراب تم الخراب٠٠٠٠٠٠٠٠
12 - لاعلاقة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:11
اول شئ ليس غرض التجنيد بالاساس الدفاع عن الوطن واش كضنو ان مدة 12 كافية باش تخلي المدني يحمل صفة جندي لي ملزم بالدرجة الاولى بالدفاع عن الوطن .انا لاتهمني نوايا عيوش ولا الحكومة ولا الاشباح.المهم تكوين جيل صراحة ينخره الكسل والاحباط جيل قادر على حمل المشعل بالانضباط والحزم والجرأة في القرارات على الشباب خوض هذه التجربة التي ستفتح عينه على خبايا ليس له بيها علم اذا الشعب يوما اراد الحياة.....
13 - non à ce barah الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:12
le voilà, le massih de la darija,il veut imposer petit à petit la darija à l'école pour faire croire aux enfants que l'école a adopté la langue de leur mère,et ainsi laisser l'occasion aux enfants de riches d'apprendre,les langues qui ont des structures,l'arabe fousha,le français, l'anglais,
le makhzen a utilisé la marocanisation pour faire profiter ses commis des biens des colons,terres,commerces, batiments,cliniques,
les pauvres s'occupent de dire,à bas israel, vive la palestine,avec les misères qui s'abattent sur les pauvres,ils ont oublié de vivre,ils souffrent,
et le barah Ayouch au service des obscurantistes en imposant la darija à l'école des pauvres,
les riches ont tout ,les pauvres vont devenir encore plus pauvres avec la darija de Ayouch,
marre,marre
le makhzen a utilisé la marocanisation pour faire profiter ses commis des biens des colons,terres,commerces, batiments,cliniques,
les pauvres s'occupent de dire,à bas israel, vive la palestine,avec les misères qui s'abattent sur les pauvres,ils ont oublié de vivre,ils souffrent,
et le barah Ayouch au service des obscurantistes en imposant la darija à l'école des pauvres,
les riches ont tout ,les pauvres vont devenir encore plus pauvres avec la darija de Ayouch,
marre,marre
14 - اذا أسند الأمر إلى غير أهله.. الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:12
اصبحت يا عيوش مملا حتى ولو كنت على صواب. فهدفك دائما تخريب البلاد . الناس اللذين يحبون البلاد تم اغتيالهم كمثل بن بركة و عبد الله باها والزايدي والعديد. لكن العيب ليس فيك بل في من سمح لك أن تجلس على ذلك الكرسي والعيب فينا أن سكتنا عليك. الحفاظ على البلاد مسؤوليتنا جميعا. حسبنا الله فيك وفي امثالك
15 - محمود الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:12
الاخوان فهمتو شي حاجة أنا ما فهمت والو فهموني أراه قال ليكم لي فهم افهم لآخر .
16 - سعيد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:14
كفاك تعليق لقد أعطوك أكثر من ما تستحق فالذنب ليس ذنبك بل ذنب من أشهرك فأحسن شيء أترك الامور لأهلها فأفكارك لا تمثل حتى 100/0.1 من السكان
17 - وداعا الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:15
سبحان مبدل الأحوال بين ليلة وضحاها انقلبت إلى ممارسة النصح والوعض والإرشاد والأمر بالمعروف. أتمنى أن تسمع للمغاربة وتعطيهم التيساع فهم لا يريدون أن يروك ويسمعوك بتاتا فلا تتطفل على مسامعنا مرة أخرى فركفوني وحنا عرب وشتان بين الثقافتين.
18 - محمد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:16
الوطنية تزرع بالعدل و الحياة الكريمة للمواطنين و ليس بتجنيدهم
لا لتجنيد الاجباري
لا لتجنيد الاجباري
19 - صالح صالح الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:16
ها سي عيوش بأن عوتاني. يا مرحبا. لقد قلت اخواني القراء سابقا انه سيعود للظهور مرات ومرات. حتى يتم برنامجه واجندته. ها هو قد اقترح. التجنيد من أجل التعليم. أي من التجنيد اﻻجباري إلى تعليم اﻻخرين في البادية. وتحل مشكلة البطالة. وما زال سيظهر في عدة ميادين قريبا. ولﻻخوة القراء نبذة عن حياته. ازداد سنة 1943 بمدينة فاس وله ابنين. مخرجين هما هشام ونبيل من أمهم اليهودية الفرنسية. وقد اقترح على الحكومة بتاريخ :23/8/2018. إدخال جريمتي: المثلية والسحاق ضمن المناهج الدراسية فرفضت الحكومة حسب جريدة اﻻخبار المغربية. والعهدة على الراوي.
20 - أمي الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:18
سمحوليا ماشي هدي لي تيقولوا عليها الشعبوية؟!!
21 - حنضلة الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:19
لقد اعطيتم لهذا المخلوق اكثر مما يستحق اصبحنا نجد وجهه كلما تصفحنا إحدى وسائل الاعلام وجعلتم منه بطلا مشهورا رغم انه لا يستحق كل هذا .
22 - laaaahsen الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:20
Dites moi c'est qui ce Aayouch ? Est-ce que le roi ? Est-ce que le premier ministre ? Est-ce un élu que les marocains ont voté pour lui ? C'est qui ??? D'où il sort ? De quelle confession il est ? Qu'il bagage possède ?
23 - levoyageur الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:26
كلام فارغ وتهرب من الحقيقة مع انه وامثاله يعرفون بان التجنيد واجب وطني
24 - امازيغية الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:27
اتمنى ان يسجل ابناء واحفاد الموافقون على التجنيد الاجباري في الاوائل للتجنيد حتى يعبروا عن حبهم لهدا الوطن
25 - غيور الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:28
اي دولة اسي عيوش لاتنهض بعاوني ونعاونك العالم الان يتطور بالتعليم وتطوير المناهج لابتدوير البغرير
26 - مغرب المستقبل الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:28
بحال هاد الناس لي دارو لباس على ضهر المغاربة تيعجبوك بتزواق الهضرة لي عندوا يساعد لي ما عندوش كون كان هدا هو حال المغريب ما تلقاش نسب الفقر و البطالة المهولة ان خدم مع واحد صاحبت وكالة سياحية هنا باكدال بالرباط مند 20 سنة ماكانت تتكساب ولاتعلام وتكرفصت معاها و اليوم هي من أصحاب الملايين و العقارات و أصبحت لها جنسية فرنسية اتقاضى عندها اليوم أجرة 3457 درهم و لما طالبتها بالزيادة تماطلني كل مرة وأخيرا قالت لي إلى معجبكش الحال الباب وسع من كتافك ونسيت أنها صرفت مجهودي ومن هم أمثالي لثروة تتفاخر بها اليوم . هي تعيش عشية البرجوازية و أنا اكابد شضف العيش لأن في المغرب لا رقيب ولا حسيب .الأقلية طاحنة الأغلبية في غياب الدولة رغم وجود القوانين فهي فضفاضة و لا تعالج حاجيات المغاربة الأساسية فتزيد نسبة الفقر ويزيد الأغنياء غننا.
27 - كاره الخزن الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:29
أبناء هؤلاء في الخارج يدرسون وأبناء الفقراء فمصيرهم التكليخ ثم التجنيد
28 - شكيب الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:30
و هل انت وابنك نبيل تدافعون على البلاد ?
هل الزين اللي فيك الفيلم المشؤوم اعطانا اضافة جديدة لتربية النشأ والرقي بالبلاد ؟
هل موقفك من اللغة العربية سيساهم في مسايرة الركب ؟
هل الزين اللي فيك الفيلم المشؤوم اعطانا اضافة جديدة لتربية النشأ والرقي بالبلاد ؟
هل موقفك من اللغة العربية سيساهم في مسايرة الركب ؟
29 - Maghribi الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:30
لا أعرف من هو هذا الرجل أو من أين أتى ليتحدث عن أشياء مهمة في البلاد. من فضلكم ، هل يمكن أن يقول لي أحدكمك من هو؟ تعليمه ، تدريبه الخ إلخ. أني اره يتحدث كثيرا حول العديد من المواضيع.
أنا أعلم أنه فقط رجل أعمال وناشط جمعوي مغربي، ليس خبيرًا أو كاتبًا مشهورًا أو فيلسوفًا أو ، أو
احدروووو!و!و!و!!!
أنا أعلم أنه فقط رجل أعمال وناشط جمعوي مغربي، ليس خبيرًا أو كاتبًا مشهورًا أو فيلسوفًا أو ، أو
احدروووو!و!و!و!!!
30 - rach الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:32
je n'ai rien compris de ce qu'il a dit.
est ce que je le suis le seul ?,
est ce que je le suis le seul ?,
31 - متابع الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:33
تحدث ها السيد عن مجموعة من النقط الجيدة :
_الحكامة وكيفية التوفيق بين مصالح الناس داخل المجتمع الواحد
_حب الوطن شيء جيد
_الدفاع عن البلاد بالسلاح يعني التجنيد الاجباري شيء جيد لكن الدفاع عنه يكون ايضا بالفكر والتعليم وخاصة تعليم الفقراء
_اشاعة روح التضامن في المجتمع وهذا التضامن قد يكون بالمال لمن له المال وقد يكون بالفكرة الجيدة الخلاقة لمن له رجاحة عقل وليس لديه المال.
_الحكامة وكيفية التوفيق بين مصالح الناس داخل المجتمع الواحد
_حب الوطن شيء جيد
_الدفاع عن البلاد بالسلاح يعني التجنيد الاجباري شيء جيد لكن الدفاع عنه يكون ايضا بالفكر والتعليم وخاصة تعليم الفقراء
_اشاعة روح التضامن في المجتمع وهذا التضامن قد يكون بالمال لمن له المال وقد يكون بالفكرة الجيدة الخلاقة لمن له رجاحة عقل وليس لديه المال.
32 - احمد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:33
السيد ما قال والوا. الهدرة دايلو متشابكة بدون معنى. شي داخل فشي.
33 - سيمو الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:35
الله يجازيك اسكت وسير قابل مشاريعك . لا حاجة لنا بالكلام الخاوي وإلهاء الناس ... راه اللي فينا يكفينا
34 - ا.محمد الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 12:40
السلام أما بعد: ولا جملة مفيدة ولا جملة إسمية ولا جملة فعلية قلها !!! هذا السيد . وهو عضو المجلس الأعلى للتعليم الصراحة الرجل المناسب في المكان المناسب !! دكرني بواحد الزعيم مات كان تيحكم ليبيا؟؟!!
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