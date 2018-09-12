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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والاحتفال بالسنة الهجرية

مغاربة والاحتفال بالسنة الهجرية

الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 11:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من المغرب الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 11:59
منذ متى شعب الفيسبوك وتويتر يحتفل بالسنة الهجرية
الغرب قضى على اخلاق المسلمين دون طاءرات حربية او قنابل نووية فقط بواسطة شبكات التواصل الاجتماعية
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