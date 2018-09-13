24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
13/09/2018
الأيام القادمة
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:06
|13:28
|16:55
|19:41
|20:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- وسط الدمار .. القطار يشق طريقه مجددا من بغداد إلى الفلوجة
- مدينة الحُسيمة.. عِطْرُ الخُزَامىَ وغُرَّةُ التَّارِيخ
- المدرسة وصناعة الغباء
- إحباط تهريب حقائب مدرسية من إسبانيا إلى المغرب
- معرض صور بمطار مدريد يحتفي بمدينة شفشاون
نقابيون يترقبون الحوار مع حكومة العثماني في الدخول الاجتماعي (5.00)
حديقة الحيوانات بالرباط تبحث سبل الحفاظ على الظباء الصحراوية (5.00)
- المغرب يواصل تعزيز قدراته العسكرية بدبابات "أبرامز" المتطورة - (76)
- عيوش والتجنيد الإجباري - (73)
- الاتحاد الإفريقي يرفع يده عن الصحراء .. قلاع البُوليساريو تتهاوى - (72)
- الجزائر تُنافس "غاز المغرب" ببناء خط أنابيب جديد يستهدف أوروبا - (72)
- حين دعا الملك الراحل الحسن الثاني إلى العناية بالدارجة المغربية - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ّقصة حنان .. تعنيف وكي
الأربعاء 12 شتنبر 2018 - 08:00