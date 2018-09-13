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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أنشطة ثقافية ببصمة فرنسية

أنشطة ثقافية ببصمة فرنسية

الخميس 13 شتنبر 2018 - 10:45

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1 - bonjour الخميس 13 شتنبر 2018 - 11:36
salaut
la langue française c'est une belle langue cela est vrai
mais en tant que marocain et musulman la langue arabe est aussi très belle jusqu’au là c'est tout normal la problématique se commence quand devient langue française une langue sacrifiée et un paramètre de la réussite dans un pays ou la majorité qui parle la langue arabe ou darija ou tamazirte
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