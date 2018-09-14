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كُتّاب وآراء
العنف ضد النساء بعيون مغاربة
الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - SLAWI الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:55
هل يجب على الذكور وضع كاميرا كلما كانو بالشارع كي لا يتعرضو لظلم انثى حقودة و تتهمه بأنهم تحرشو بها ؟؟ لا أدافع عن اي احد و لا اقف مع اية جهة ، لا المتهمين و لا المشتكيات، لكن و الله حتى في تقليد القوانين الغربية لا تقدرون، الآن كلما حصل لك موقف معين مع ايا كانت بالشارع و بأي سبب كان حتى ولو في العمل او بسبب نقاش خارج نطاق المغازلة يمكن لها بسهولة ان تقول انك تحرشت بها. كي تنتقم منك.
اودييي
اودييي
2 - تمزغت الجمعة 14 شتنبر 2018 - 00:01
التحرش اصبح مرضا في بعض الرجال فعندما نجد شابا يتحرش بعجوز هل هده اغرته كما يدعىدي البعض لا هدا مرض يجب معالجته
3 - مسكين الجمعة 14 شتنبر 2018 - 00:07
و ما رأي القانون في تحرش النساء بالرجال . و ماذا المتعريات المائلات الموملات. لك الله يا وطني
4 - immad الجمعة 14 شتنبر 2018 - 00:15
ينبغي مناقشة التحرش بشمولية قد يكون من الطرفين ....الامر الغريب الذي نسجله في التحرش أن أغلب النساء المشتكيات من التحرش ذميمات ولا يملكن شيئا يجلب الرجال للتحرش بهن !!!!!وهذا امر خطير جدا قد يجعل بعض الفتيات اللواتي لا يلتفت إليهن احد محاولة خلق الحدث باتهام بعض الرجال ظلما وعدوانا حتى يشعرن ببعض الراحة النفسية امام زميلاتهن على اعتبار ان الجميلة هي التي يتحرش بها .....على العموم التحرش مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن لقانون يتيم أن يقضي عليه ،إنها مسؤولية الاسرة والتعليم والمجتمع المتضامن الذي يقول لا للتحرش ذلك المجتمع الواعي مثله كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضة تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى...
5 - سينمار ام الدنيا الجمعة 14 شتنبر 2018 - 00:15
الصراحة المجتمع المغربي لم يصل إلى الوعي والاحساس بالمسؤولية واخص بالذكر المرأة فمن المحتمل روحها الانتقامية قد تظلم اي شخص لسبب يراودها وتتسبب فيما ﻻيحمد عقباه وعليه فان الحذر هو ما يستوجب على الرجل التسلح به. فالمرأة اليوم أصبحت أطول من الرجل وأقوى منه فما موقع الرجل في هذا الزمان؟
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