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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الماء يجمع الإخوان والرفاق

الماء يجمع الإخوان والرفاق

الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - بوجعة الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:26
انا والله ما اعرف من هم الاخوان هل هو حزب ام مدا
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2 - tatah الخميس 13 شتنبر 2018 - 23:50
حزب تراحع كثيرا عندما اصطف الى جانب العدالة والتنمية واصبح يبحث عن المناصب والمكاسب واعتقد ان بن عبد الله سيجد المبرارات الواهية ويضغط على رفاقه للبقاء في الحكومة.فما هو الثمن؟
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3 - المتتبع الجمعة 14 شتنبر 2018 - 00:06
كما يقول المثل العربي *تمخض الجمل فولد فارا* افيلال اصبحت في خبر كان مثلها مثل الوردي و بنعبد الله كتابة الدولة المسندة لها سابقا حذفت اذا لماذا كل هذه الاجتماعات الحقيقة ان مسوولي حزب التقدم والاشتراكية تنقصهم روح المواطنة وتنقصهم حمرة الخجل كا ن علي الحزب ان يعلن انسحابه من الحكومة يوم ان اعفي ملك البلاد الامين العام للحزب ولكن لا حياة لمن تنادي حب الكراسي طغي واصبح التشبت به هو كل شي الله يعفو
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4 - المتتبع الجمعة 14 شتنبر 2018 - 00:08
تمخض الجمل فولد فارا كتابة الدولة في الماي حذفت كان علي الحزب ان ينسحب من الحكومة يوم اعفاي امينه العام ولكن حمرة الخجل اين هي
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