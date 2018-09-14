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كُتّاب وآراء
تشييع رشيد طه في باريس
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 13:57
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - ياسين لمغاوري الجمعة 14 شتنبر 2018 - 14:31
مغني محترم و صادق في عمله و ان كنت لا اتفق معه..اتى الى الفن عن طريق الاستحقاق و ليس عن طريق الميوعة و اوسمة الفساد و مهرجان موازين العفن الناهب لاموال المغرب و شعبه...لا علاقة له بالمكرد عندنا المريض المغتصب و المائع...لكن هذا الفنان هو فرنسي، اليس كذلك؟ و عاش كامل حياته في فرنسا فلم يدفن في الجزائر؟ لا افهم هذا التناقض الخطير.. هل شمال افريقيا هي فقط ارض مشاعة للنهب سواء الموارد الطبيعية و البشرية و في الاخير بعد الموت و مص الدم تعود للدفن مثل نفايات يتخلص منها الى الابد؟ افيدونا....
2 - Amazigh الجمعة 14 شتنبر 2018 - 14:47
ان لله وان اليه راجعون الله ارحموا كان انسان فيه الغيرة على العرب
من شمال فرنسا اقدم تعازية الحرة لعائلته ولكل الجالية المغاربية
ولا ننسا بمواقفه الشجاعة والتي من اجلها منع من الاعلام المرقي الفرنسي الصهيوني
من شمال فرنسا اقدم تعازية الحرة لعائلته ولكل الجالية المغاربية
ولا ننسا بمواقفه الشجاعة والتي من اجلها منع من الاعلام المرقي الفرنسي الصهيوني
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