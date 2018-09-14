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كُتّاب وآراء
الطفل علي يقاوم المرض
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 14:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - زكريا الجمعة 14 شتنبر 2018 - 14:50
نتمنى من القلووب الرحيمة أن تلتفت إلى هاته الحالة الإنسانية وأيضا أتمنى من الله العلي القدير الشفاء لهذا الطفل
2 - امازيغ سوسي الجمعة 14 شتنبر 2018 - 14:52
لا تعلق امالا كبيرة على هدا الوطن ياولدي . ولكن ليكن ايمانك بالله كبيرا جدا فهو القادر على شفاءك وجعل كل ما مررت منه من الم وعداب حسنات ومغفرة . وحتى وان جاء شيء من وطنك فاعلم انه من عند الله اما هم فاخر انشغالاتهم هي الشعب .
3 - مصطفى السمط الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:15
اللهم اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما .
يا أرحم الراحمين...
يا أرحم الراحمين...
4 - حسن الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:20
اللهم رب الناس ادهب الباس واشف انت الشافي لاشفاء الا شفاءك.نعم انه شىء مؤلم جدا ان ترى ابنك في هده الحالة وماعليكم الا بالصبر والدعاء لله عز وجل ان يشفي ابنكم .نسال الله عز وجل ان يرزقكم الصبر وان يشفي ابنكم .
5 - حسان الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:29
قل مايصيبنا إلا ما كتب الله لنا.. الله يعينك على ابنبك..
دعواتنا له بالشفاء..
دعواتنا له بالشفاء..
6 - ربيع الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:34
نتمنى من الله العزيز القدير أن يشفي هذا الطفل البريء. فلا تفقد الأمل يا اخي ففي هذا الوطن أناس طيبون يحبون فعل الخير فقط التزم بالصبر
7 - مصطفى الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:36
صحيح ان الطب يتطور ولكن عندما يصل العلاج الى اسعار خيالية و مخيفة فهذا مبقاش طب .
ان شاء الله يجيب الشفاء لابنك .
ان شاء الله يجيب الشفاء لابنك .
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