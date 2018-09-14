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كُتّاب وآراء
احتجاج تعليمي بخريبكة
الجمعة 14 شتنبر 2018 - 14:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - سحنون بوجمعة الجمعة 14 شتنبر 2018 - 15:33
نفس المشاكل في كافة ارجاء المغرب بحيث نعايش نفس الاكراهات و التصرفات و نقص في البنيات مهول...و الحال اننا نستنتج غياب مقصود لاية سياسة وطنية ليس فقط في ميدان التعليم بل في جميع القطاعات..كأن من يسير يعاكس تطلعات عموم الناس و لا يأبه بهم و بصرخاتهم و احتجاجاتهم بل يفعل العكس تماما...كأننا في المغرب نسكب الماء في الرمل بلا نهاية و بلا فائدة...نفس المشاكل و لا نتقدم اية خطوة الى الامام...رغم المظاهر و هي مظاهر خداعة مثل البناء و كثرة السيارات و الاسواق الكبرى العصرية الخ...لكنها تحجب فقط سياسة اساسها تشجيع استهلاك منتوجات الدول الامبريالية و اجبار الشعب على الاقتراض لشراءها من اجل "عيون الاستعمار"... لكن المغاربة لا يستفيدون لخلق ثرواتهم هم و تصدير منتوجاتهم ذات القيمة العليا...بل يريدون ان نبقى في مستوى الزومبي يعلمونه كلمات اجنبية لاقتناء تلك المنتجات الصناعية فقط...و فلوس اللبن يديها زعطوط" و ما نحن الا عبيد في خدمة الامبريالية و اذنابها...و الله اعلم...قد اكون خاطئا ..
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