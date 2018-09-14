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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة دون بطاقة تعريف

مغاربة دون بطاقة تعريف

الجمعة 14 شتنبر 2018 - 20:52

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - sadraoui الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:07
للاسف في بلادنا القانون يطبق على الفقير و الضعيف لا غير و من قال غير هذا فهو كاذب او واهم
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10
2 - MOHAMED CHERIF / FRANCE الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:10
أي مواطن له الحق في بطاقة التعريف ،أنا كذلك لم أجدد بطاقة المغرب وأكتفي بالهوية الإسبانية لأن الإدارة المغربية مريضة ،وجب على الدولة إعطاء البطاقة للسكان بدون قيد أو شرط وفورا لأنهم يسكنون فوق أرض مغربية
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3 - مواطن الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:14
بكل اختصار و بدون مبالغة .. بلاد كحلــة ..
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17
4 - wood الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:21
هذه فقط عينة من الاف الحالات التي يفتقد فيها المغاربة الى وثائقهم . و الغريب أن هذه الوثيقة التي يتلكأ المخزن في منحها للمواطنين مع أنها ملزمة له لا تخول لحاملها اية امتيازات أو حقوق . فعدد من المغاربة يتجهون بخطى حتيتة ليصبحوا مجرد لاجئين في وطنهم ينتظرون مساعدة المنظمات الإنسانية ، اما المخزن فمنشغل بالبزنيس و مشاريعه !!!
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6
5 - فرحات الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:21
الحصول على بطاقة التعريف الوطنية حق دستوري لا يمكن لأي كان إن يمنع المغاربة لهذا الحق وما دور أعضاء المجلس البلدي وما دور البرلمانيين في وطننا أن هناك أمور تعمل في الخفاء لاستثمار المغاربة
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6
6 - rayan الجمعة 14 شتنبر 2018 - 21:29
أين حقوق الانسان دولة المرض مش المغرب هاد حتي البطاقة الوطنية رغم ان أمريكا هيا التي مولة المغرب بالمليارات الدولار لتحديت هوية المغاربة ومعرفة كل لتفاصيل عن كل شخص ولي ماتاقش يعمل بحت ويشوق من مول بطاقة الوطنيةcin
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