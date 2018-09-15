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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج رجال التعليم بالداخلة

احتجاج رجال التعليم بالداخلة

السبت 15 شتنبر 2018 - 14:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - moi meme السبت 15 شتنبر 2018 - 15:35
arrêtez de prendre en otage les élèves...et rejoindre vos salles de cours. C est honteux d un prof de délaisser les enfants au détriment d une affaire personnelle. votre place est dans vos écoles avec vos élèves.
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-5
2 - hassane السبت 15 شتنبر 2018 - 15:38
ما ضاع حق......أستسمح ، لا بل ضاعت حقوق وراءها

مطالبون...
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-2
3 - لنا الله السبت 15 شتنبر 2018 - 16:27
السلم 9 سلم عار على جبين الوزارة و حرام أن يتقاضى الأستاذ مع كل التطلعات و الواجبات المرمية على عاتقه راتب سلم 9 في وقت هناك من نفس الفئة من يطالبون بالدرجة الجديدة بعد خارج السلم
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4 - عبد الكريم السبت 15 شتنبر 2018 - 16:29
نتمنى من الجهات المسؤولة حل هذا الملف في اقرب الآجال،. هذه الفئة صراحة مهمشة و مُحتقرة و يجب انصافها . من المعلقين من لا يفهم حيثيات هذا المشكل فيصدرون احكام ظالمة في حق هؤلاء المناضلين.
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