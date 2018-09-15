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كُتّاب وآراء
هدم ليلي بالبيضاء
السبت 15 شتنبر 2018 - 14:20
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - salah السبت 15 شتنبر 2018 - 14:54
استمروا في نضالكم وفقكم الله اتحدوا ضد هذه الطفيليات التي كثرت في زماننا والعياد بالله والتي تنخر جسم المغاربة الأحراركل من هب ودب وجمع مالا وعدده ينغص العيش على الشرفاء.
2 - mmm السبت 15 شتنبر 2018 - 15:19
venir à 4 h du matin alors que les gens dorment et détruire le mur avec Des engins de terrassement mérite une grosse amande juste pour le bruit. c est la loi de la jungle. pauvre mon pays
3 - خالد السوسي السبت 15 شتنبر 2018 - 15:23
والله حتى البلاد ضربها الخلا مابقا ما يعجب الرشوة لازالت مستمرة. فعلى السلطات متابعة الموظفين اللذين حلوا بالمكان في الرابعة صباحا
4 - maitfakouch السبت 15 شتنبر 2018 - 15:47
ليكن في علم كل من يريد ان يستفز المغاربة بشيء مهم الا و هو
المغربي الى جئته بلطف اعطاك كل شيء
و اذا جئته بالقوة او ان تفرض علي شيء لا يريده منعك من كل شيء
المغربي الى جئته بلطف اعطاك كل شيء
و اذا جئته بالقوة او ان تفرض علي شيء لا يريده منعك من كل شيء
5 - roche السبت 15 شتنبر 2018 - 15:59
هنا مشروع عمر بن الخطاب
مشروع كبير
وتراماو على حققنا
وبناو دكاكين في ابواب العمارة
سوق دجاج والحوت والبال
كندخلوا ونخرجوا على ابواب تراقب الداخل والخارج زامتينا بقوة النفود المحلي
لحضر ياخد القاصح
عائلتوا تمرمد
تفضح عوراته
لا نجد منافد للخروج
دكاكين غير قانونية
والمعظلة الكبرى يهددوننا بولوج اسطحنا ويقولون لهم الق في ذلك
سبق ان احترق دكان فلم تجد رجال المطافي ممر للولوج لاطفاء النار
مغصوبين في حقوقنا عدوان وقوة ومالا
لا زلنا ننتظر الفرج
ويهددوننا بجميع الطرق
نحن لا نخاف احدا
لاننا ان سلب حقنا في الدنيا
سنأخد في الاخرة
بقوة حق الملك الحق رب العالمين
قنوات الصرف مخنوق
ازبال الدجاج والحوت
التشدد الجنسي في دكاكين فارغة
جميع المصائب عندنا
ارحمونا يرحمكم الله
نمر وندخل وسط عساسة يتطلعون لنساء العمارة
ويستهزؤون منا
يهتكون حرماتنا عبر الهاتف بالتصنت
وعبره يحاربوننا
ويرسلون عائلاتنا للسجن
وناسين ان فوقنا رب العالمين
كيف ما تدير لولاد الناس يدار لولادك
هذا وعد الله باش قتلتي باش تمود
والقصاص في الدنيا قبل الاخرة
ونحن هنا نناضل حتى يأتي الله بالفرج
وان على يقين بعمر زمانه
امير المؤمنين
مشروع كبير
وتراماو على حققنا
وبناو دكاكين في ابواب العمارة
سوق دجاج والحوت والبال
كندخلوا ونخرجوا على ابواب تراقب الداخل والخارج زامتينا بقوة النفود المحلي
لحضر ياخد القاصح
عائلتوا تمرمد
تفضح عوراته
لا نجد منافد للخروج
دكاكين غير قانونية
والمعظلة الكبرى يهددوننا بولوج اسطحنا ويقولون لهم الق في ذلك
سبق ان احترق دكان فلم تجد رجال المطافي ممر للولوج لاطفاء النار
مغصوبين في حقوقنا عدوان وقوة ومالا
لا زلنا ننتظر الفرج
ويهددوننا بجميع الطرق
نحن لا نخاف احدا
لاننا ان سلب حقنا في الدنيا
سنأخد في الاخرة
بقوة حق الملك الحق رب العالمين
قنوات الصرف مخنوق
ازبال الدجاج والحوت
التشدد الجنسي في دكاكين فارغة
جميع المصائب عندنا
ارحمونا يرحمكم الله
نمر وندخل وسط عساسة يتطلعون لنساء العمارة
ويستهزؤون منا
يهتكون حرماتنا عبر الهاتف بالتصنت
وعبره يحاربوننا
ويرسلون عائلاتنا للسجن
وناسين ان فوقنا رب العالمين
كيف ما تدير لولاد الناس يدار لولادك
هذا وعد الله باش قتلتي باش تمود
والقصاص في الدنيا قبل الاخرة
ونحن هنا نناضل حتى يأتي الله بالفرج
وان على يقين بعمر زمانه
امير المؤمنين
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