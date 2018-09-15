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كُتّاب وآراء
القافلة تسير والكلاب تنبح
السبت 15 شتنبر 2018 - 14:37
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
1 - mogador السبت 15 شتنبر 2018 - 14:45
من يتكلم رئيس الحكومة أم الأمين العام لحزب العدالة و التنمية؟
2 - رشيد السبت 15 شتنبر 2018 - 14:45
اسطورة الإصلاح اكل عليها الدهر وتكرع، لا تختلف قافلته عن قافلتك، جعلتم من الشعب كلبا ينبح وقافلتكم مملوءة بالمناصب والامتيازات، لا فرق بينكم وبين عيوش، انتم وإياه في واد،، والشعب في واد، هزلت....
تعليق غير لائق
126
3 - المتتبع السبت 15 شتنبر 2018 - 14:45
واش المسؤولين في الدولة المغربية كلهم لا وجود الا لكلمة كلاب على أفواههم
4 - Abdelhak السبت 15 شتنبر 2018 - 14:45
عندما تسند الأمور إلى مثل هؤلاء البشر فمن حقه أن يقول ما قاله لأن عيوش يسمع هذا المثل فردده لا يعرف معناه.
5 - abdo abdoo abdoo abdoo السبت 15 شتنبر 2018 - 14:47
عندما ترى مستوى المسؤول الأول بعد الملك على هذا الشكل فاعلم أن الشعب إما كله أمي أو مغلوب على أمره.
6 - المتتبع السبت 15 شتنبر 2018 - 14:49
السيد العثماني القول لا يكفي للرد على عبوس وأمثاله يجب عليك طبقا لما يخوله لك الدستور أن تقدم ملتمسا للملك لطرد عبوش من المجلس الوطني للتعليم لأنه تكالب على المغاربة
7 - صحراوي سلاوي السبت 15 شتنبر 2018 - 14:50
حكومة لا علاقة الشعب المغربي الحر في نظركم قطيع يضرب تمارة يخلص الضو الما الضريبة وتزيدوا عليه في القفة باش ميهزش راسوا أو المسلسلات التركية سامحيني ههه لا سماحة ليكم في الذنيا والأخرة
8 - aaaa السبت 15 شتنبر 2018 - 14:52
في عهـد هـذه الحكومة ......................لاحول ولا قوة إلا ب الله
فاشلة
فاشلة
9 - خالد.ف السبت 15 شتنبر 2018 - 14:55
حقا العثماني رجل محترم ، و لكن مع الأسف الشديد القافة لم تبرح مكانها قط ! منذ الإستقلال و هم يتلاعبون بالشعب ! فئة قليلة تستغل خيرات البلاد و تستعبد البشر ! لن تتحرك القافلة طالما الشعب في سبات عميق ! كيف للناس أن تقدس أشخاصا و هم في الأصل رأس الفساد !؟ * لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم *.
10 - massinissa السبت 15 شتنبر 2018 - 15:00
هههههههه يستحسن لك و لنا أن تضل صامتا، راك غي كتخربك.
11 - ملاحظ السبت 15 شتنبر 2018 - 15:03
كل حقيقة تمر على ثلاث مراحل .. في البداية يسخر منها .. ثم تعاني معارضة قوية .. بعد ذلك ، تعتبر أنها كان دائمًا واضحًة وضوح الشمس و بديهية
12 - اكادير عاصمة الازبال السبت 15 شتنبر 2018 - 15:04
سلام عليكم قرأنا العزاء وبعد
اخاطب رئيس الحكومة
من بعد هذه الجملة اش درتي ليه عاقبتيه صلحتي البلاد اش درتي للمغاربة حتى ولاو اتلاحو فالبحر
اش درتي للمواطنين حتى ولاو ايولدو قدام المستشفى وليس بداخله
اش درتي لي يوميا ضرب والجرح في جميع المدن من طرف العصابات وقطاع الطرق
اش درتي اش درتي اش درتي
اخاطب رئيس الحكومة
من بعد هذه الجملة اش درتي ليه عاقبتيه صلحتي البلاد اش درتي للمغاربة حتى ولاو اتلاحو فالبحر
اش درتي للمواطنين حتى ولاو ايولدو قدام المستشفى وليس بداخله
اش درتي لي يوميا ضرب والجرح في جميع المدن من طرف العصابات وقطاع الطرق
اش درتي اش درتي اش درتي
13 - Abdelhak Atbi السبت 15 شتنبر 2018 - 15:05
برافو سي العثماني عفاك المصلحة ديال لبلاد هي الأولى
تعليق غير لائق
-35
14 - حلالة 59 السبت 15 شتنبر 2018 - 15:18
الضعيف لا ينطق إلا الضعف و يحتمي دائما بالاخرين لأنه جبان و لا قدرة له في صنع قرار شجاع. و يبقى بيدقا يلعب به في المناورات الخادعة. أن يكون متملقا خنوعا عادته الضحكة الصفراء و تقبيل الأيادي و الانحناء لأسياده و مسيريه و صانعيه. و هو يعي جيدا أنه مرفوض و مفروض و لا طاقة له في النهوض. لا قيمة له و وزن له و شعبيته 0 . أي نفسية و عزة نفس عنده. مجرد كراكيز و ليتذوق طعم الهزيمة الشعبية
15 - متتبع السبت 15 شتنبر 2018 - 15:19
على السيد رئيس الحكومة أن يرد على عيوش بصفته رئيسا للحكومة لا كامين عام للحزب. كفى التفافا على أمور تستدعي الحزم والجرأة.
16 - Observateur السبت 15 شتنبر 2018 - 15:25
جاليليو جاليلي ادعى أن الأرض مستديرة فحكم عليه بالإعدام .. بعد ذلك اعترفت الكنيسة الكاثوليكية بخطئها !! مغربة التعليم واجب ديني, وطني و إنساني .. لكن أكثرهم لا يعلمون
تعليق غير لائق
-11
17 - باحث عن الحقيقة السبت 15 شتنبر 2018 - 15:27
أحسب ان الذي يتكلم هو معمر القذافي ، الاه يهديك الطبيب أش من قافلة وأش من سير ؟ واش قافلة اصحاب المال والاعمال وآكلي المال العام ؟ وأش من سير نحو تنمية الوطن والمواطن ام تنمية رؤوس اموالكم بالداخل والخارج ؟؟؟
18 - محمود السبت 15 شتنبر 2018 - 15:33
بغا يقول ليكم زعم أراه بطل و يقوم بالإصلاح .يبدو لي ان هذا الشخص يضحك على الشعب المغربي و يريد الهاءه عن المشاكل الحقيقية للبلد بمحاربته لبعض الكلمات في مقرر الدراسة كان بامكانه ان يعطي اوامره بجمع تلك الدفاتر و يصمت .اقول له من هذا المنبر اذا كنت تضن و تفكر بان الشعب بليد فإنك انت هو البليد الحقيقي لو كنت ذكي لنجحت في منصب وزير الخارجية عندما اخرصك مندوب سوريا في الامم المتحدة بسبه لمقدسات وطننا ،لم تكن في المستوى لتجيبه فقط أسد و قافلة على المسمى عيوش الذي ابتلي به التعليم في وطننا.
19 - الزمر السبت 15 شتنبر 2018 - 15:47
السلام، السيد لا يعلم أن هناك أكثر من قافلة في المجتمع المغربي و معظمها معطل أو غير صالح إلى الاستعمال، وإذا كانت قافلت السيد العثماني تسير فهناك من هي جامدة كليا.
20 - aziz السبت 15 شتنبر 2018 - 15:54
على سلامتك آآآالسي لفقيه او الطبيب:اسد في حزبه ونعامة في حكومته.اين كنت منذ زمان ام تنتظر حتى يجرفك تيار الغضبة الشعبية كما قال فرعون عندما ادركه الغرق:اسلمت بما اسلم به موسى.فات الفوت آآآالي الحكومي.
21 - القافلة تسير السبت 15 شتنبر 2018 - 15:57
قافلة البيجيدي تسير بالبلاد نحو المجهول. و لن يجني الشعب من و ورائها إلا الشوك.
22 - محمد الزموري السبت 15 شتنبر 2018 - 16:11
العطب هو بناء المواطن قبل وبعد أي بناء أو تنزيل القوانين بدون بنية تحتية لهذا المواطن الذي لا زالت أغلبيته لاتدري ما لها وما عليها رغم البدلة وربطة العنق عندما فكرت الصين أن تبني ما تسميه بالسور العظيم والذي يبلغ ربما ثلات آلاف كم للحماية من غزوات الأعداء لم يجدي نفعا وبالعكس تعرضت لأكثر من ثلاث غزوات والسبب هو أن الحراس الذين كانوا في بوابات السور كانوا يتلقون الرشاوي من الأعداء ويتركونهم يمرون وهنا كان الخطأ بانشغال بناء السور لمدة طويلة ولم تبني الإنسان الذي هو سبب المشكل بناء الإنسان هو البناء الحقيقي وهذا لن يتم إلا إذا شمر الكل على ساعديه لبناء هذا الكائن مرورا بالتربية الجيدة التي هي على عاتق الأبوين والمجتمع ككل والتعليم الجيد والصحة ومناصب الشغل التي على عاتق الدولة مجرد رأي.
23 - القافلة الملونة .. السبت 15 شتنبر 2018 - 16:13
اريد ان اعرف هدف هذه القافلة التي تسير بسرعة الى اين ؟؟ ما اتمناه هو العمل على إيقاف قافلة الفساد التى لا تعبأ بأحد سواءٌ نبح أم سكتْ !!!
24 - متتبع السبت 15 شتنبر 2018 - 16:27
الطريق الصحيح هو مغربة التعليم .. المدافعون على هذا التوجه جد جد ديموقراطيين .. في نظري المتواضع, ليس هناك بديل آخر .. الشعب المغربي سيستفيد بأكمله, لن يبقى أحد على جانب الطريق.
25 - hammou السبت 15 شتنبر 2018 - 16:31
انا متافق معاه ، القافلة تسير نعم صحيح ولكن مايجهله الجميع هو ان هذه القافلة خاوية وتسير الى المجهول بدون مبتغى.
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