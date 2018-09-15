مستقبل حزب العدالة والتنمية

الأحد

الأحد

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ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

الزيادة في الأجور 3988 : (23.55 %)

تشغيل الشباب 8240 : (48.65 %)

دعم الفقراء 1413 : (8.34 %)

إعادة النظر في راميد 175 : (1.03 %)

الرفع من ميزانية التعليم 3121 : (18.43 %)

عدد المشاركين : 16937