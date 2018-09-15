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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تنظيف شاطئ هرهورة

تنظيف شاطئ هرهورة

السبت 15 شتنبر 2018 - 18:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - haytam السبت 15 شتنبر 2018 - 18:58
C'est bien il faut continuer pour avoir une ville belle
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2 - mohajir السبت 15 شتنبر 2018 - 19:03
المغرب يحتاج إلى تنظيف مؤسسات الدولة والقضاء والأمن من الفاسدين والمرتشين لأنهم سبب كل مصائب المغرب
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3 - عبدو السبت 15 شتنبر 2018 - 19:06
وعلاش اصلا تلاح الزبل هناك؟ هذا هو السوال
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