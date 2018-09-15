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كُتّاب وآراء
تنظيف شاطئ هرهورة
السبت 15 شتنبر 2018 - 18:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - haytam السبت 15 شتنبر 2018 - 18:58
C'est bien il faut continuer pour avoir une ville belle
2 - mohajir السبت 15 شتنبر 2018 - 19:03
المغرب يحتاج إلى تنظيف مؤسسات الدولة والقضاء والأمن من الفاسدين والمرتشين لأنهم سبب كل مصائب المغرب
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