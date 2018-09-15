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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أساتذة يقاطعون الامتحانات

أساتذة يقاطعون الامتحانات

السبت 15 شتنبر 2018 - 20:45

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1 - متضامن السبت 15 شتنبر 2018 - 21:52
في الحقيقة هذه الفئة هي الاولى بالانصاف ،انتم اكبر فئة مظلومة في هذا القطاع،يجب على الدولة انصافكم،و احييكم على المقاطعة التي كانت ناجحة و اعطتنا ايضا وسيلة قوية للاحتجاج اقوى حتى من الاضراب ،من اليوم ماكاين عا المقاطعة
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