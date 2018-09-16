24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. العثماني: "كِلاب عيوش" داعشية سياسية .. وتدريس الدارجة "بْسَالة" (5.00)

  2. متظاهرون يطالبون بإنشاء مستشفى لعلاج السرطان في الناظور‎ (5.00)

  3. مصنع أمريكي يعوض عمالا مطرودين بسبب الصلاة (5.00)

  4. داء الغدد اللمفاوية يصيب مئات المغاربة سنويا (4.00)

  5. ليبيا وفلسطين والعراق تتقدم على المغرب في مؤشر التنمية البشرية (3.40)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شباب طنجة والحريك

شباب طنجة والحريك

السبت 15 شتنبر 2018 - 23:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - hicham الأحد 16 شتنبر 2018 - 00:01
الله يهديك الشيباني كوكان ما فيها رباح علاش بقيتي تما 38 عام. الرسول (ص) هاجر إلى المدينة بعدما لحقه من ضلم علية قوم بلده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - abcd الأحد 16 شتنبر 2018 - 00:29
قرات في جريدة اسبانية قبل ايام مقالة عن الهجرة الغير الشرعية للمغاربة لاوربا و قرات تعليقات الاسبان والله جاني البكي على النعوت و الاوصاف و الشتاءم لكي وصفوا المغاربة بيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - assezbaraka الأحد 16 شتنبر 2018 - 00:48
الحل الوحيد لي القات ليهم الدولة ديالنا هوالتجنيد الاجباري, احشومة وعار الشاب ايضيع, ويوضع كل الامال ديالو على ابلدات الناس عسى ان يكونوا اقل قوسوة عليه من ابلادو الحبيبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - hamza27 الأحد 16 شتنبر 2018 - 01:02
abcd

les espagnols ont migrés vers les ameriques. ils ont aussi migré vers le nord de l'europe et la france, et ils migrent toujours à cause de la crise economique en espagne. vous parlez comme si y avait que les marocains qui immigrent.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.