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كُتّاب وآراء
شباب طنجة والحريك
السبت 15 شتنبر 2018 - 23:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - hicham الأحد 16 شتنبر 2018 - 00:01
الله يهديك الشيباني كوكان ما فيها رباح علاش بقيتي تما 38 عام. الرسول (ص) هاجر إلى المدينة بعدما لحقه من ضلم علية قوم بلده
2 - abcd الأحد 16 شتنبر 2018 - 00:29
قرات في جريدة اسبانية قبل ايام مقالة عن الهجرة الغير الشرعية للمغاربة لاوربا و قرات تعليقات الاسبان والله جاني البكي على النعوت و الاوصاف و الشتاءم لكي وصفوا المغاربة بيها
3 - assezbaraka الأحد 16 شتنبر 2018 - 00:48
الحل الوحيد لي القات ليهم الدولة ديالنا هوالتجنيد الاجباري, احشومة وعار الشاب ايضيع, ويوضع كل الامال ديالو على ابلدات الناس عسى ان يكونوا اقل قوسوة عليه من ابلادو الحبيبة
4 - hamza27 الأحد 16 شتنبر 2018 - 01:02
abcd
les espagnols ont migrés vers les ameriques. ils ont aussi migré vers le nord de l'europe et la france, et ils migrent toujours à cause de la crise economique en espagne. vous parlez comme si y avait que les marocains qui immigrent.
les espagnols ont migrés vers les ameriques. ils ont aussi migré vers le nord de l'europe et la france, et ils migrent toujours à cause de la crise economique en espagne. vous parlez comme si y avait que les marocains qui immigrent.
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