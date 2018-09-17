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كُتّاب وآراء
مغربية ترسم على الحجر
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 10:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عبد الرحيم الاثنين 17 شتنبر 2018 - 10:31
تبارك الله عليك...فنانة ! فكري في المعارض
الله يوفقكم
الله يوفقكم
2 - فن أهل الكهف الاثنين 17 شتنبر 2018 - 10:38
سبقهى في هاذ الأسلوب الإنسان القديم في الكهوف.
3 - ingenieur الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:08
Magnifique, vraiment très bel art... je t'encourage
4 - علي بن بوسرغين الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:16
مسيرة موفقة في مجال الرسم المنوط بك بالرسم على الحجر وكل الفنون التشكيلية مزيد من الإبداع إن شاء الله
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