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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغربية ترسم على الحجر

مغربية ترسم على الحجر

الاثنين 17 شتنبر 2018 - 10:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبد الرحيم الاثنين 17 شتنبر 2018 - 10:31
تبارك الله عليك...فنانة ! فكري في المعارض
الله يوفقكم
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2 - فن أهل الكهف الاثنين 17 شتنبر 2018 - 10:38
سبقهى في هاذ الأسلوب الإنسان القديم في الكهوف.
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3 - ingenieur الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:08
Magnifique, vraiment très bel art... je t'encourage
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4 - علي بن بوسرغين الاثنين 17 شتنبر 2018 - 11:16
مسيرة موفقة في مجال الرسم المنوط بك بالرسم على الحجر وكل الفنون التشكيلية مزيد من الإبداع إن شاء الله
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