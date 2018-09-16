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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تناسل مقاهي الشيشة

تناسل مقاهي الشيشة

الأحد 16 شتنبر 2018 - 12:19

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحسين الأحد 16 شتنبر 2018 - 13:03
كل الاخوة الذين تكلموا في هذا الفيديوحول مقاهي الشيشة حملوا المسؤلية للحكومة وحدها.ونحن جميعا نعامل ان مثل هذه الأمور المخدرات والخمور هي مسؤلية الجميع الآباء والمدرسة والمجتمع المدني وأئمة المساجد وغيرهم. اما ان تحمل المسؤلية السيد العثماني فقط فهو نوع من الهروب ال. الامام.
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2 - مولاة لحريرة الأحد 16 شتنبر 2018 - 13:11
ايلا قارنا مخاطر الشراب فلبيران و الكارو ولحشيش لي كيتكماو اليوم فلقهاوي كلقاو مخاطرهم كتر من الشيشة. المشكل ماشي فالشيشة. المشكل فالسلوكات والقانون لي مكيحميش المواطن، خاصة الشباب. حتا هادوك نضاضر 2 فرانك عندهم مخاطر. الحل هو التجنيد الاجباري والعدس ولوبيا.
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3 - كريم الأحد 16 شتنبر 2018 - 13:26
مصيبة حلت بالمغاربة ، و للأسف لا أحد يتحرك لإيقاف هذه الكارثة التي ألمت بنا و بأبناءنا. أسكن في جماعة المنصورية ( قرب المحمدية) التي شهدت تنامي صاروخي لمقاهي الشيشة بتواطؤ مع السلطات التي لا تحرك ساكناً . مقاهي تخلق تلوث في الحي و ضجيج يتواصل إلى أوقات متأخرة في الليل. صراحة شيء مؤرق أتمنى التدخل الفوري لإزالتها.
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