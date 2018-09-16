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كُتّاب وآراء
أقدم بائع كتب مستعملة
الأحد 16 شتنبر 2018 - 15:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - الراضي الأحد 16 شتنبر 2018 - 16:01
السيد لم يدرس ولكن بما أنه يقرأ ويحب القراءة أصبح انسانا ذكيا وحكيما وثقف نفسه بنفسه ولهذا علينا ان نحث اولادنا على القراءة وحب الكتاب، نحن نرسل اولادنا الى المدرسة ونفرض عليهم ثقافة الدراسة=الطبيب او المحامي او ربان طائرة عوض ان نعلمهم ان الدراسة هي التعليم والعلم والثقافة.
2 - حلالة 59 الأحد 16 شتنبر 2018 - 16:29
الله وحده هو الذي سيجزي هذا الكتبي الذي قضى عمره في تنوير أبناء الوطن الشرفاء و لا للجهلة الذين يدافعون عن مزابل أوربا الناكرين لوطنهم و الذين قضوا عمرهم في إنشاء أعداء الاسلام و شرب الخمور و الفكر الراديكالي المتفلسف
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