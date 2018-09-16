24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. والد ناصر الزفزافي يقرّب "جائزة ساخاروف" من "أيقونة حراك الريف" (5.00)

  2. متظاهرون يطالبون بإنشاء مستشفى لعلاج السرطان في الناظور‎ (5.00)

  3. ترامب يُجرب رسائل تحذير إلى الهواتف المحمولة (5.00)

  4. إعصار "فلورنس" يواصل حصد ضحاياه بأمريكا (5.00)

  5. بلجيكا توقف تمويل بناء مدارس فلسطينية جديدة (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أقدم بائع كتب مستعملة

أقدم بائع كتب مستعملة

الأحد 16 شتنبر 2018 - 15:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الراضي الأحد 16 شتنبر 2018 - 16:01
السيد لم يدرس ولكن بما أنه يقرأ ويحب القراءة أصبح انسانا ذكيا وحكيما وثقف نفسه بنفسه ولهذا علينا ان نحث اولادنا على القراءة وحب الكتاب، نحن نرسل اولادنا الى المدرسة ونفرض عليهم ثقافة الدراسة=الطبيب او المحامي او ربان طائرة عوض ان نعلمهم ان الدراسة هي التعليم والعلم والثقافة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - حلالة 59 الأحد 16 شتنبر 2018 - 16:29
الله وحده هو الذي سيجزي هذا الكتبي الذي قضى عمره في تنوير أبناء الوطن الشرفاء و لا للجهلة الذين يدافعون عن مزابل أوربا الناكرين لوطنهم و الذين قضوا عمرهم في إنشاء أعداء الاسلام و شرب الخمور و الفكر الراديكالي المتفلسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.