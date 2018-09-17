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كُتّاب وآراء
الولادة الطبيعية والقيصرية
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 13:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - said الاثنين 17 شتنبر 2018 - 13:48
اكبر شفارة هوما اطباء الخاص بالتوليد والنساء . كيفرضوا عليك في اخر لحظة الولادة القيصرية باش يتخلص 7000 درهم .
2 - سليم الاثنين 17 شتنبر 2018 - 13:51
في المغرب هناك نوعين من الولادة، ولادة في مستشفى الدولة التي تصفها معظم الامهات بكابوس يطاردهن لسنين، والولادة الثانية هي تجارة محضة تراعيها المستشفيات الخاصة التي ريثما تدخلها الحامل والا يرغمونها على اجراء العملية القيصرية مقابل مبالغ مالية خيالية والا حياتها او حياة جنينها في خطر!
3 - ع غ الاثنين 17 شتنبر 2018 - 13:52
احسن ولادة للمراة هي الولادة الطبيعية حيث يكتمل نمو الطفل في الرحم
المشكل انه بعد تزايد عدد المصحات الخاصة في المغرب اصبحت الولادة القيصرية هي المبدأ لكونها تحقق للمصحات ارباح خيالية وتؤدي ان التحكم في عنصر الوقت حيث يعمد الطبيب الي وضع جدول للولادات القيصرية في الاسبوع ويتخلص من الولادة الطبيعية التي قد تزعجه في منتصف الليل
في الدول المتقدمة الاصل هو الولادة الطبيعية
المشكل انه بعد تزايد عدد المصحات الخاصة في المغرب اصبحت الولادة القيصرية هي المبدأ لكونها تحقق للمصحات ارباح خيالية وتؤدي ان التحكم في عنصر الوقت حيث يعمد الطبيب الي وضع جدول للولادات القيصرية في الاسبوع ويتخلص من الولادة الطبيعية التي قد تزعجه في منتصف الليل
في الدول المتقدمة الاصل هو الولادة الطبيعية
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