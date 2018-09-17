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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إغلاق مستوصف بزواغة

إغلاق مستوصف بزواغة

الاثنين 17 شتنبر 2018 - 13:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - السلاوي الاثنين 17 شتنبر 2018 - 13:59
على المغاربة ان يدافعوا عن المستوصفات والمستشفيات ان تكون بمواصفات عصرية وبالات طبية وبسكانيرات وبسيارات اسعاف . على المحسنين والحكومة ان يتوقفوا عن بناء مساجد بالمليارات لان عندنا فائض من المستشفيات . ونترك الاهم وهو تشييد المدرسة والاعدادية والمستشفيات والحدائق
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