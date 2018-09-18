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الرئيسية | صوت وصورة | حالة إنسانية مؤثرة

حالة إنسانية مؤثرة

الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 07:38

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - nabil الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 09:11
الله يشافيك و يعافيك من مرضك، اللهم رب الناس اذهب الباس و اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
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2 - إمرأة بألف رجل الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 09:39
ولهذا كان من اللازم أن يعي المجتمع ضرورة تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وذلك في مصلحة الرجل أيضا لأن أول وآخر من يمد يده لك هي أمك والتي تبقى إمرأة.
أغلب الرجال يحبون اكتناز الأموال والاغتناء ولو على حساب فلذات أكبادهم، ويجعلون من الأطفال مجرد ادوات لتحسين صورتهم أمام الآخرين، وقد ظهر ذلك جليا بالنسبة للمهاجرين الذين يستثمرون الأموال التي تقدم لهم كمساعدة اجتماعية للأطفال من طرف الدول الأروبية في شراء السيارات الفاخرة للتباهي بها عند قضاء العطلة الصيفية بالمغرب، في حين تجد الأمهات تضحين بالغالي والنفيس لتوفير الرعاية والحياة الكريمة لأطفالها ولو على حساب حياتها.
فسحقا لكل رجل سولت له نفسه تشريد أبنائه لإثبات رجولته
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