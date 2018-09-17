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كُتّاب وآراء
مافيا العقار تحت الحصار
الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - مغربي الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:30
السيد الوزير، بغينا نشوفو نتائج ملموسة على أرض الواقع .. عيينا من الشفهي ..
2 - دار بوعزة تجزئة عاليات الرحمة الاثنين 17 شتنبر 2018 - 22:42
من أراد أن يفهم أكثر فلينظر نوعية التصاميم التي فرضت عن مقتني بقع أرضية بتجزئة عاليات الرحمة بأنواع الخروقات والتي من المستحيل تطبيقها ولا من يحرك ساكنا. سيصدر قريبا فيديوهات إن شاء الله حتى يفهم ويفضح الكل
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