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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مفوضية أمن جديدة بسلا

مفوضية أمن جديدة بسلا

الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 16:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بوحلة ستي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 17:21
وفقهم الله لما هو خير لهذا الوطن. فعلا منطقة سيدي موسى أصبحت وكرا للإجرام والسرقة يجب الضرب من حديد على من سولت له نفسه الإعتداء على المواطنين . فكرة محمودة ومشكورة لرجال الأمن
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10
2 - mohajir الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 17:40
مثى ستفتح مفوضية بحي تدارت بأكادير ، الحي كله منحرفين وشمكارة ويعج بالخطافة الذين يغامرون بحياة الناس بدون تأمين وبسيارات متهالكة بعضها يشتغل بالغاز بل إن بعض الخطافة لا يملكون حثى رخصة السياقة وهذاكله أمام أعين القايد وأمن أنزا والباشا ...... ولاداعي لدكر الأسباب
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3 - amine الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 17:57
متا سيتم إدخال الشرطة بمدينة الصخيرات ؟
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