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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الدكالي: راميد والتغطية الصحية

الدكالي: راميد والتغطية الصحية

الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مهتم مغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:24
مؤخرا كنت في زيارة لمستشفى محمد الخامس باسفي في زيارة لمريضة فصدمت مما آلة إليه الأوضاع فبمجرد دخول البناية تواجهك رائحة الواد الحار أما الجدران فلم تصبغ من مدة اما الأسرة ولحافات فتعاف حتى الحيوانات النوم عليها هدا المشفى الدي قضيت فيه سنة 1981 فترة بسبب مرض الم بي فكان غاية في النظافة والاهتمام .الشيء الوحيد الدي اتلج صدري هوان بعض الأطر الطبية كانت في مستوى تدخلاتها سواء على مستوى التطبيب أو التمريض .فالمرجو من الوزارة الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات العمومية .
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2 - مغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 11:25
و لماذا لم يتم تعميمها على عموم المواطنين فهذا حق يكفله الدستور
سيدي الوزير يجب الإشتغال على تحسين الخدمات و تكوين أُطر في إدارة المستشفيات .
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3 - مغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:21
مغربي

ابسط الحقوق ان توفر الدولة مراكز صحية في المستوة ومجانية (للعاطلين و اصحاب الدخل المحدود) مادامت الضرائب تدخل للخزينة و شكرا...
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