24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/09/2018
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:10
|13:26
|16:50
|19:33
|20:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- مغربيان ضمن أكثر مائة شخصية عالمية مؤثرة في الحياة اليهودية
- لماذا يحارب المثقفون المغاربة اللغة الدارجة بكل هذه الشراسة؟
- برلمان المصباح.. دورة استثنائية ناجحة
- قضايا التعليم غيض من فيض "رؤية استراتيجية" مغرضة
- الدارجة أم العربية؟
مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)
أول خط جوي مباشر يجمع قريبا الدار البيضاء ومطار أنديرا غاندي (5.00)
زيارة بوريطة إلى واشنطن تؤكد ثبات الموقف الأمريكي من الصحراء (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الدكالي: راميد والتغطية الصحية
الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 13:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مهتم مغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 09:24
مؤخرا كنت في زيارة لمستشفى محمد الخامس باسفي في زيارة لمريضة فصدمت مما آلة إليه الأوضاع فبمجرد دخول البناية تواجهك رائحة الواد الحار أما الجدران فلم تصبغ من مدة اما الأسرة ولحافات فتعاف حتى الحيوانات النوم عليها هدا المشفى الدي قضيت فيه سنة 1981 فترة بسبب مرض الم بي فكان غاية في النظافة والاهتمام .الشيء الوحيد الدي اتلج صدري هوان بعض الأطر الطبية كانت في مستوى تدخلاتها سواء على مستوى التطبيب أو التمريض .فالمرجو من الوزارة الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات العمومية .
2 - مغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 11:25
و لماذا لم يتم تعميمها على عموم المواطنين فهذا حق يكفله الدستور
سيدي الوزير يجب الإشتغال على تحسين الخدمات و تكوين أُطر في إدارة المستشفيات .
سيدي الوزير يجب الإشتغال على تحسين الخدمات و تكوين أُطر في إدارة المستشفيات .
3 - مغربي الأربعاء 19 شتنبر 2018 - 14:21
مغربي
ابسط الحقوق ان توفر الدولة مراكز صحية في المستوة ومجانية (للعاطلين و اصحاب الدخل المحدود) مادامت الضرائب تدخل للخزينة و شكرا...
ابسط الحقوق ان توفر الدولة مراكز صحية في المستوة ومجانية (للعاطلين و اصحاب الدخل المحدود) مادامت الضرائب تدخل للخزينة و شكرا...
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3