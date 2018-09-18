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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سعد لمجرد خلف القضبان

سعد لمجرد خلف القضبان

الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - حمو الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:28
القضاء الفرنسي قضاء نزيه و اللي دار الفوضة يستاهل العقوبة.
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107
2 - Moussa الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:35
انتا مشي معلم والله منتا معلم انت مريض يا سعد حشوما عليك يا المعلم
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79
3 - youssef الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:42
يستحق
ما أحوجنا إلى مثل هذا القضاء
لاعب المنتخب دهس شابا بسيارته في مراكش و ثم إطلاق سراحه
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52
4 - الزمر الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:43
السلام، الكل له رأي وهو حر فيه، القضاء الفرنسي يعتبر كل مواطنة فرنسية تعرضت إلى اعتداء جنسي أو غيره من طرف مواطن عربي هو بمتابة اعتداء على مريم العذراء.
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-104
5 - fati الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:43
المحبوب سعد لمجرد فنان عالمي وسيبقى كدلك وهده ضريبة النجاح شيئ واضح .
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-160
6 - شروق الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:43
عرافت من الاول انه ليس بريء تفاصيل القضية تدل على أنه ليس سوي وأنه مريض يحتاج الى طبيب نفساني وعلى وجه والدينه الله أعطاه الفرصة ولكنه لم يكن على قدر المسؤولية فزاد وبالغ ولم يتق الله فخد عقابك
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44
7 - الزاكوري الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:43
مسكين !!! جابها فرلسو. يحسابلو كاينة السيبة! القانون في الديموقراطيات الحقيقية يسمو ولا يعلى عليه. ويحفظ كرامة المواطن .هذا درس في المواطنة حتى يستقيم سلوكه .
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33
8 - salim الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:44
نتمنى تكون هذا القرصة فرصة تراجع نفسك ياسعد وترجع لطريق الصواب ربما ربي أراد بيك خير في هذا الإبتلاء
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21
9 - لبيب الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:44
المكان الطببعي لهذا الشخص هو وراء القضبان، هذا الانسان يعاني بمرض نفسي يجعله كل مرة يتعدى حدود الله.
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44
10 - عبدالحق الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:50
الرجوع إلى الله أفضل
ومن يثق الله يجعل له مخرجا
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32
11 - مغربي الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:53
مابقينا فاهمين والو فهاد الفيلم ، واش حقيقة والمعلم سدق ممعلمش و مريض نفسيا و مكبوت أو هادشي كذب و بغاو يصيدوه . فهم تصطا
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-1
12 - aissam الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:54
من القائل :أمشيت فيها الغلطة درتيها
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10
13 - larbi.k.h الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:55
من سيتعاطف معه الآن ؟؟!!حتى الشياطين لن تتعاطف معه.ماذنب والديه حتى يتسبب لهما في هذا الموقف الحرج باي وجه سيواجهون الناس. اي وحدة تتمناه.على قلتهم ام ماذا.انا في نظري ليس في حالته الطبيعية .يجب ان يعرض على طبيب نفسي
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7
14 - مغربية وافتخر الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 18:55
القضاء الفرنسي قضاء نزيه مثله مثل القضاء المغربي الذي يحارب جميع أنواع الجريمة ومنها التحرش ضد النساء .... أظن أنه وجب على لمجرد أن يزور طبيب نفساني لأننا لن نتعضامن مع مغتصبي النساء ومعنفيهم
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11
15 - عصام الثلاثاء 18 شتنبر 2018 - 19:07
انا في فرنسا صافي 7 سنوات بلا وراق ماعمر الشرطة شدوني ماديرش ماتخافش فرنسا بلاد القانون
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11
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