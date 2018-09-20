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كُتّاب وآراء
عاشوراء .. جدل ومفرقعات
الخميس 20 شتنبر 2018 - 03:07
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - SAM الخميس 20 شتنبر 2018 - 03:34
الحمد لله. لم نسمع ضوضاء الانفجارات العاشورية في الحي.
2 - المجيب الخميس 20 شتنبر 2018 - 04:05
وكاين شي ناس، ما كتعرف يا خويا واش عايشين معانا فالمغرب أو لا لا ؟؟ أسيدي شعالة والعوافي، وزيد عليهم التعويمة بالماء والتسخسيخة والحراقية، هي من العادات والتقاليد المغربية، وقديمة من زماااااااااااان . هادو دبا اللي كيهدرو وكيضربوها بنكرا ، واش كانو غايبين على البلاد أو فين كانوا؟؟ هي بعض الانحرافات فعلا موجودة، ولكن حتى زين ما خطاتو لولا، كما يقول المثل الشعبي. ويا عباد الله خليو الدراري يلعبو ويفرحو، راه حتى نتوما واحد الوقت كنتو دراري، وكان عزيز عليكم اللعب والتحنقيز، واش زعما قطعتو الواد ونشفو رجليكم ومسحتو كلشي؟؟ أسيرو الله يجيبكم على خير.
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