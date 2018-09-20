طقوس عاشوراء

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/09/2018
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- عامل إنزكان يقف على "رداءة" منشأة رياضية
- "الشركة العامة" تفتح المركز التكنولوجي الإفريقي
- مواجهة بالحجارة بسبب "قنبول عاشوراء" في سلا
- هذه أسباب اللجوء إلى السحر والشعوذة وإشعال النيران في يوم عاشوراء
- رفض تكليفات تدريس اللغتين العربية والفرنسية يوحّد أساتذة الأمازيغية
مساطر إدارية تعيق تفعيل صندوق التعويضات لضحايا مافيا العقارات (5.00)
جبهة تطرح خمسة سيناريوهات لإنقاذ "سامير" وتطالب بجبر الضرر (5.00)
- تفاصيل جريمة ذبح شاب في سلا .. والدة الضحية تحكي ما جرى - (218)
- الملك يطلق "مبادرة تنموية جديدة" للعناية بالشباب ودعم الفقراء - (114)
- أمزازي يقصي العربية والأمازيغية من تدريس المواد العلمية والتقنية - (108)
- والد سعد لمجرد: "اللهم جُد علينا بالفرج القريب" - (66)
- حملة "مقاطعة الحليب" تكبد "سنطرال" خسارة 115 مليون درهم - (59)