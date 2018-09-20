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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عاشوراء بالرباط والبيضاء

عاشوراء بالرباط والبيضاء

الخميس 20 شتنبر 2018 - 11:45

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - نوالردين الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:38
إذا اجتمع الجهل و الفقر و الشجاعة و حكومات فاشلة، فاعلم أنك في المغرب، و حينذاك لا تستغرب !!!!!
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2 - Bihi الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:40
إنا لله وان اليه راجعون. بسيف أخوتي ما يديرو فينا ما بغاو.
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3 - مصطفى الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:47
بالله عليكم هل هكذا نحتفل بالمناسبات الدينية ؟ لو سئل أحد من المحتفلين بمغزى هذه الذكرى لقال : هذا ما وجدنا عليه اباءنا.
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4 - احمد الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:51
مازال ينقصنا الكتير. بهده الأفعال يبدو لي ان شبابنا لازال ينتظره الكتير ليعي ما له و ما عليه.
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5 - ابو يحيى السباعي الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:52
مثل هؤلاء وجب إعادة تأهيلهم تربويا و لن يتأتى ذلك إلا عبر التجنيد الإجباري. للاسف طقوس المجوس تحضر في بلد على مذهب الإمام مالك. الله المستعان
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6 - لاحول ولا قوة إلا بالله الخميس 20 شتنبر 2018 - 12:53
حشوما وعيب يحتافلو بإشعال النيران في أماكن رمي الازبال أقصد(باركاصات)وأولياء أمورهم يصورون ويتبادلون القهقهات لك الله يا وطني ليبقا على المسؤولين غادي يكملو هذا الجيل
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7 - أنس الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:02
هوما كيفرقعو و هو كيقول سيطرنا على الوضع ! فبلاصة ما يعتقل هادوك الدراري جالس كيتفرج
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8 - مواطن الخميس 20 شتنبر 2018 - 13:06
مع اﻻسف الشديد ﻻ خير في شعب متخلف نساؤه يفسقون وشبابه يرقصون ويسرقون وصغاره يحرقون وبتختصتر شديد انه اﻻنحطاط الخلقي
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