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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملعب للقرب بستي فاطمة

ملعب للقرب بستي فاطمة

الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - 3ajib الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:18
trés belle initiative bravo et chapeau.
comme a déja dit un ex président:<< ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. mais, ce que vous vous pouvez faire pour votre pays>> voilà. bravo encore.
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1
2 - المغربي الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:18
شكرا شكرا شكرا بزاف كل واحد يخدم منطقة أكيد غدي نمشيو بعيد وشكرا مرا أخرى
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3
3 - ahmed الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:18
شكرا جزيلا على ما قمتم به،حبدا لو كل مواطن غيور على بلده أن يقوم بما قمتم به.فمغربنا جميل يستحق كل شىء جميل.
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4
4 - وطني الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:26
مبادرة جميلة لهذه الناشئة الصاعدة في هذه المنطقة الرائعة ,هاذا الشاب غيور على وطنه مثل هكذا يجب ان نكون وفقك الله واعانك في حياتك و تحية لكل شباب المغرب ونرجو من الله الخير كل الخير لبلدنا الحبيب
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0
5 - محمد القيني الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:27
الله يكثر خيرو والله يكثر من أمثال يوسف
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6 - hammou الخميس 20 شتنبر 2018 - 16:28
tout simplement, bravo à youssef
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