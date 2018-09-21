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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | شبح الموت في تيط مليل

شبح الموت في تيط مليل

الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - karim الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:20
تحية للنزيل الأول الذي أعطى وصف دقيق لما يحدث داخل المركز سرقة ونهب وتسيب
أما المسؤول فهو فقط يروي قصة المؤامرة وتخوين الآخرين للوطن وهي إنما تدل على ضعف حجته وتورطه
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6
2 - hajjam الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:28
مرحبا بكوم في تازمامارت منجديد ...يجيب فتح تخقيق نزيه
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1
3 - Anir الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:30
شيئ طبيعي في دولخ اسلاميه. لا رحمه ولا شفقه.
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-1
4 - من لايرحم لا يرحم . الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:34
سؤال للسيد المتصرف القضائي المنتدب من وزارة الصحة هل تقبل لقريب من عائلتك أن يعيش في مركز يقتات نزلاءه العدس الرديء ؟ واللوبية السيءة ؟ والدجاج غير النظيف ؟ هل تلك الأسرة المليءة بمخلفات البراز والبول تصلح لنوم الآدميين ؟ هل المراحيض المهدمة والتي لا أبواب لها تسمح بالخصوصية للإستحمام والتخلص من بقايا معدة تأكل سيء الطعام ؟ هل تقبل شخصيا أن ينتهي بك المطاف نزيلا بها يجاور سريرك سرير مريض بالسل ؟ سيدي خطبة العصماء ودفاعك الأهوج غير مقنع ، فكن إنسانا قبل أن تكون مسوؤلا .
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5
5 - مهاجر من الجالية الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:38
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله يشافيهم حتى المرضى لم يسلموا من الريع السياسي والاختلالات ربط المسؤولية بالمحاسبة أمر ملح للعقاب المفسدين يجب تفعيل الدستور من أجل النهوض بالشعب المغربي الوضع كارثي لا يبشر بخير لك الله يا وطني
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3
6 - سعيد السوسي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:39
يجب الاعتناء بالنزلاء و توفير لهم حق العيش الكريم اما خزعبلات هدا المدعوا مسؤول فهي خارجة عن الموضوع .
هذا الڤديوا يبين الحالة المزرية التي يعيش فيها النزلاء و هذا المسؤول يتكلم في عالم اخر
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4
7 - ذ.نجيب بالعاصمي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:49
تيط مليل تحتضر وعلى عاهل البلاد ان يتولى مصير ابناء من شعبه.فلاةدوزارة الحقاوي تحركت و لا وزارة الرميد تصدت و لا رءيس الحكومة بادر واتخذ الخطوة لانقاذ مايمكن تداركه تكريسا لقاعدة احترام الدولةوالمغربية لما تلتزم به مع الخارج في الميدان الاجتماعي.
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0
8 - النظافة ثم النظافة الجمعة 21 شتنبر 2018 - 10:50
فيما يخص النظافة، من سنصدق ؟ الصورة التي يظهر فيها الحمام والمراحيض في حالة من التآكل والأوساخ أم تصريح المسؤول بيوض الذي يقول أن المركز نظيف ؟
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