24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/09/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:26
|16:49
|19:30
|20:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- موظفو التربية الوطنية حاملو الشهادات والتطلع إلى الإنصاف
- العربية أم الدارجة؟: نحو أفق مختلف في الحوار والرؤية
- مؤسسات على قوارب الموت
- من يعلم أكثر، يشقى أكثر!
- رئيس إقليم كتالونيا يتشبث باستفتاء تقرير المصير
الفشل في إيجاد مشترين يلقي بمصفاة "سامير" أمام الباب المسدود (5.00)
- سياسي ألماني: المغرب يحتلّ الصحراء وينتهك حقوق المثليين جنسياً - (96)
- تمثيل جريمة ذبح شاب بسلا - (82)
- الحكومة تُخرج "العين الحمراء" لمواجهة مستعملي مفرقعات عاشوراء - (58)
- الأساتذة المتعاقدون ينقلون "معركة الترسيم" صوب جهات المملكة - (50)
- رصيف الصحافة: المملكة تُجري مفاوضات دولية لإنشاء صناعة حربية - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة وفوضى عاشوراء
الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:03
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - بابا عاشور الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:41
هذا الكلام يبقى صيحة في واد .علاش لان باقي سنة لعاشورا القادمة .كلشي تيتنسى .وغدي يرجعو المفرقعات .وربما بشكل متطور اكثر . زد على ذلك ظاهرة العجلات المطاطية من النوع الكبير التى تسبب اذى كبيرا من ادخنة واوساخ وحرائق و....و....
2 - ouchn الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:42
Ceci veut dire le pays est un jingle. Ou sont les responsables? Vraiment ils demontrent qu'ils n'ont aucun interet a developer le pays. Leur seul souci est de delapider les biens du pays.
3 - مصطفى الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:44
هاد شي كيدخل عن طريق الميناء والجمارك عارفين كيدخلو الفلوس والشعب الله يحرقو واش اعباد الله كيلوحوه علينا شناوا بالطيرات رآه المخزن لي مسؤول يراقب الشفارة لي حاطهم يحضيو البلاد
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3