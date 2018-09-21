24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. من يعلم أكثر، يشقى أكثر! (5.00)

  2. الفشل في إيجاد مشترين يلقي بمصفاة "سامير" أمام الباب المسدود (5.00)

  3. كيف نقنع، بسلاسة؟ (5.00)

  4. ترامب: بوش ارتكب أسوأ خطأ في تاريخ أمريكا (4.00)

  5. روسيا تدعو أمريكا إلى الكف عن اللعب بالنار (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وفوضى عاشوراء

مغاربة وفوضى عاشوراء

الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:03

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - بابا عاشور الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:41
هذا الكلام يبقى صيحة في واد .علاش لان باقي سنة لعاشورا القادمة .كلشي تيتنسى .وغدي يرجعو المفرقعات .وربما بشكل متطور اكثر . زد على ذلك ظاهرة العجلات المطاطية من النوع الكبير التى تسبب اذى كبيرا من ادخنة واوساخ وحرائق و....و....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - ouchn الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:42
Ceci veut dire le pays est un jingle. Ou sont les responsables? Vraiment ils demontrent qu'ils n'ont aucun interet a developer le pays. Leur seul souci est de delapider les biens du pays.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مصطفى الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:44
هاد شي كيدخل عن طريق الميناء والجمارك عارفين كيدخلو الفلوس والشعب الله يحرقو واش اعباد الله كيلوحوه علينا شناوا بالطيرات رآه المخزن لي مسؤول يراقب الشفارة لي حاطهم يحضيو البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.