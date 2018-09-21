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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أخنوش بجماعة تمصلوحت

أخنوش بجماعة تمصلوحت

الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:12

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - اعرب الحسين الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:36
السيد اخنوش يعترف له وطنيا و دوليا في العمل الجاد و المتواصل، اغراس اغراس ماعندوش مع النفاق والكذوب
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-38
2 - ahelame الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:38
أخنوش كانت له قيمة عندما لم يكن ينتمي لأي حزب سياسي
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-25
3 - السوسي الاصيل الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:38
هذا هو العمل الميداني المتوخى من طرف الفاعلين السياسيين للتجاوب مع متطلبات المواطنين تحية للسيد الرئيس
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-35
4 - فردوس الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:40
شهادة رئيس الدولة في حق هذا الرجل خير دليل على كفاءته ، نتمنى من باقي الفاعلين السياسيين أن يشتغلوا مثله و كل في مسؤوليته حتى نرتقي بوطننا العزيز
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-37
5 - غزلان الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:42
الذي يميز أخنوش عن الباقي هو قربه من الفلاحين.. من المواطنين العاديين، واصل على هذا المنوال.
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-11
6 - تيزنيتي الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:46
أخنوش هو الوحيد الذي يملك إجابات عملية لما ينتظره المواطن. ليس احد وصيا على المواطنين.. فالوزير الذي يستدعيه البرلمان، يتواصل بإستمرار و بشكل يومي مع المواطنين.
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-10
7 - الحزب الواحد الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:58
بعد فشل الدولة في السيطرة التامة على المشهد السياسي بعد ربيع كاسح أنهى أسطورة حزب الأصالة هاهي الدولة تعود من جديد بفاعل جديد ممثل في الحزب الإداري حزب الأحرار وهاهي تهيء السيد اخنوش رئيسا للحكومة للعشر سنوات قادمة سيكون شعارها قولو العام زين ولي هضر ولا اعترض حاقد وباحث عن الفتنة.
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8 - rachide الجمعة 21 شتنبر 2018 - 19:59
نهار يتفرقوا المال و السلطة يتغير كل شيء إن شاء الله
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6
9 - سجيد لحسن الجمعة 21 شتنبر 2018 - 20:01
واش المعلقين مخلصين ولا حسن النية العمل فيه وفيه!!!!!!!
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