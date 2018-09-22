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كُتّاب وآراء
أخنوش .. السياسة والإشاعة
السبت 22 شتنبر 2018 - 12:46
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
1 - اعرب الحسين السبت 22 شتنبر 2018 - 12:59
تحية عالية للسيد عزيز أخنوش، الذي نسانده بإستمرار، و نقول له واصل فالشعب يراقبك، و يؤيد عملك.
تعليق غير لائق
-24
2 - مراد راوي السبت 22 شتنبر 2018 - 13:02
نحن بحاجة الى وزراء و مسؤولين مثل عزيز أخنوش قريب من المواطنين، يأكل الطعام و يمشي في الأسواق.
تعليق غير لائق
-21
3 - هيثم السبت 22 شتنبر 2018 - 13:03
أخنوش هو الوحيد الذي يملك إجابات عملية لما ينتظره المواطن. ليس احد وصيا على المواطنين.. فالوزير الذي يستدعيه البرلمان، يتواصل بإستمرار و بشكل يومي مع المواطنين.
تعليق غير لائق
-17
4 - Abdelhak السبت 22 شتنبر 2018 - 13:06
عن أي سياسة في هذا البلد الحبيب تتكلمون ألا تستحيوا من انفسكم.
5 - ريان الخضري السبت 22 شتنبر 2018 - 13:08
هذا هو العمل الميداني المتوخى من طرف الفاعلين السياسيين للتجاوب مع متطلبات المواطنين تحية للسيد الرئيس
تعليق غير لائق
-13
6 - عبد السلام اطراشلي السبت 22 شتنبر 2018 - 13:08
لم تعرف الإشاعة أوجها إلا بعد ما أصبح الأمين العام للحزب ينزل على رأس الحزب بالمضلة .
7 - مايسة السبت 22 شتنبر 2018 - 13:10
حزب التجمع الوطني للأحرار دائما ما يشكل الاستثناء في الساحة السياسية خاصة بعد تولي القيادة الجديد لزمام الأمور داخل هذا الحزب النموذجي بامتياز، الكل اليوم ينظر إلى هذا الحزب على كونه سيشكل البديل الحقيقي لتلك الأحزاب النمطية ذات الاشتغال الموسمي في تلك الفترات المعروفة لدى الجميع
8 - تيرانادري السبت 22 شتنبر 2018 - 13:11
شهادة رئيس الدولة في حق هذا الرجل خير دليل على كفاءته ، نتمنى من باقي الفاعلين السياسيين أن يشتغلوا مثله و كل في مسؤوليته حتى نرتقي بوطننا العزيز
9 - معاد السبت 22 شتنبر 2018 - 13:12
حزب التجمع الوطني للاحرار مدرسة يصعب على الفاشلين فهم مناهج العمل و المعقول
10 - السلام السبت 22 شتنبر 2018 - 13:13
الشباب الذين يلتحقون بحزب الأحرار يطمعون في وظيفة اوعمل قار. ليس هدفهم النضال لتغيير الوضعية الكارثية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي يعيشها وطننا اومن أجل محاربة الفساد. أنصح هؤلاء باستخدام العقل والمنطق. لو كان اخنوش يحب الخير لكافة المواطنين لعمل على تخفيض اثمنة المحروقات والسلام
11 - لغة البوليس السبت 22 شتنبر 2018 - 13:16
سنكشف مستهدفي الحزب !!!!! واش نتا أمين عام حزب أم بوليسي ....واش الحزب عامر برجال الأعمال والتجار وصحاب الشكارة وأصحاب شركات التامين والأبناك وأصحاب المليارات وبغتوه ادافع عن الفقراء وعن الشعب ...وأش كضحكوا علينا أو على روسكوم ....؟ راه الحزب ديالكم معندوش مصداقية والناس عارفين هدشي ...والكلام لي مفيهش مصداقية راه ممكنش يوصل للقلب وممكنش إكون مقنع ...انتم حزب إداري يدافع عن مصالح البورجوزازية المغربية نقطة رجع لسطر فإذن لا تحاول بيع الوهم لأنفسكم أما المغاربة فراه عاقوا بيكم والجواب الواضح كان في المقاطعة : الأحرار ليس بحاجة أن يستهدفه احد لأنه أصلا لا مشروعية ولا مصداقية له ....واش أعباد الله عمركوم شتو تجميع ديال البورجوازية يحمل خطاب الدفاع عن الشعب نصفه يوجد تحت عتبة الفقر ...كفي من الضحك على الدقون
12 - متمرد السبت 22 شتنبر 2018 - 13:18
رقم 2 انت لاتعي ماتقول .......قل خيرا او اصمت
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