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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | هدم مساكن عشوائية بالبيضاء

هدم مساكن عشوائية بالبيضاء

السبت 22 شتنبر 2018 - 19:53

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مصطفى بهلول السبت 22 شتنبر 2018 - 20:10
الله إنصرك سي الملك محمد السادس على تعاطفك وخدمتك للمواطنين نتمنا عطاء ورخاء و صخاء في هاذه الدولة منكوبة التي تعيش في أزمات اقتصادية واجتماعية وثقافية شكرا لك
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7
2 - محمد سيال السبت 22 شتنبر 2018 - 20:20
باي باي دوّار الواسطي...اللي بقاو فيا هما الناس اللي قراو معايا ف إبن العوام باكالوريا 97...الله يصاوب للجميع
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2
3 - عبده السبت 22 شتنبر 2018 - 20:22
لازالت سلطات سلا تبارك البناء العشواءي وتغض الطرف عنه والنموذج الصارخ :مشروع تجاري بسهب القايد تمر السلطات امامه صباح مساء دون تحريك ساكن وهو سبب لازعاج الجوار في تحد صارخ لكل الاعراف والقوانين
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2
4 - Younes-Painter السبت 22 شتنبر 2018 - 20:33
اصحاب الملايير و لوبي الفساد و الافساد عندما يرون ان مواقع معينة في المدينة يمكنها ان تصبح وعاءا عقاريا يضخ الملايير عندءذ يستخدمون كل نفوذهم عند السلطة لاصدار قرارات تفريغ السكان و هدم البراريك او الدور القديمة مقابل تعويض هزيل !!
لكم ان تتخيلوا بكم سيتم بيع المتر المربع اللذي اشتروه ببضعة دراهم من السلطة! انه زواج الفساد بالسلطة
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5 - المختار السوسي السبت 22 شتنبر 2018 - 20:43
السيد المحترم عزيز اخنوش ....من الشخصيات المهمة جدا جدا ... ابن منطقة اكرض اوضاض ...من تافراوت ... ابن مناضل قاوم الاستعمار .. و رجل عصامي...

علينا تقديم الدعم الشعبي و السياسي و الاعلامي ...له ..واحراق اوراق معرضيه السياسيين.... و سيكون بوعيدة اول شخص ...اللي مبرزط الدنيا ....

ههههه بنكيران المهرج ...حاول توجيه المقاطعة لتصفية حساباته السياسية مع اخنوش ... لكنه فشل ...

لابد من احداث صراع داخل حزب البواجدة ... هههه للاسف السياسة ليس فيها اخلاق ....

ادخال مزيد من الكلمات الدارجة الى مقرر التعليم سيحدث شرخا في بين القومجيين الاسلاميين و انصار العثماني ...و حتى المؤيدين له ...سيغضبون عليه...

على الاحزاب المشكلة للحكومة... فرض بعض القرارات التي ستغضب البواجدة انفسهم ...

في الخطة السابقة .. كانت المحاولة الايقاع بين الشعب و البواجدة ... لكن الاذكى و الاشد دهاءا الايقاع بين البواجدة انفسهم ...

فتعيين العثماني خلق بلبلة داخل الحزب ... و الانقسام و اضعاف الحزب داخليا نتيجته الحتمية الهزيمة الساحقة سياسيا...


للاسف هذه الاعيب السياسة ...
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-1
6 - ل-س السبت 22 شتنبر 2018 - 21:03
اخواني سكنا في الأحياء القصديرية وهي في الأصل عند الإخلاء ما تجعل غير القائد ميليونير المقدم ملايني وقس على ذلك ،وماينتهي امر هذا الحي القزديري حتى يتم تشيد اخر ليلا في كي تزيد هذه الأحياء التي رغب هم في إنشاءها ووقت ازالتها والمتضرر الوحيد هم ساكنها ....
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