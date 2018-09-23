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كُتّاب وآراء
نائب سويسري ومعاش البرلمان
السبت 22 شتنبر 2018 - 17:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ابو انس ج- السبت 22 شتنبر 2018 - 23:44
هذا هو اشكالنا و الذي يعيق تطورنا اي غياب الديموقراطية و حكم الشعب لنفسه بنفسه كي يراقب مالية الشعب و موارد الوطن و يقدم ما يراه هو منصفا و نافعا لكامل الشعب و ليس ان تكون القرارات الحاسمة في يد واحدة هي نفسها المسيطرة على الاقتصاد و السياسة و الادارة و الامن و الاقتصاد الخ...هذا يسمى الاستبداد بل الاستبداد العبثي اي ينتفي المعقول و الاخلاق و الاستقامة و قيم الحب و النبل و تسيطر قيم المحسوبية و اللاعقلانية و الزبونية و العب و عدم النضج و التفليا و تصبح قيم التفاهات و الاستهتار و القدرية و الخنوع و البلادة هي السائدة كل هذا من اجل عيون الحاكم الوحيد الفرد المستبد الذي لن يريد ابدا لا تعليم لا صحة لا نقل لا قضاء الخ الخ
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