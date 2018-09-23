24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟ عدد المشاركين : 27131
أرشيف الاستطلاعات

  1. نشطاء يطالبون الحكومة المغربية برفض استفزازات الإسبان في مليلية (5.00)

  2. رصيف الصحافة: محمد الخامس حبس الحسن الثاني بسبب "نتائج الباك" (5.00)

  3. عائلات ريفية تتوجس من مصير عشرات "الحراكة" صوب إسبانيا (5.00)

  4. دفتر تحملات بالفرنسية يخلق سجالا بجماعة وزان (5.00)

  5. روسيا ترفض لعب "دور ثانوي" في مشاريع "ناسا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كارثة بيئية بفاس

كارثة بيئية بفاس

الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:53

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالرزاق الاسماعيلي الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:43
الأزبال من أين أتت؟؟
السكان المجاورون للتيران هم السبب
اللي جاب السردين يرمي فيه الزبل
العيد الكبير يتحول الى مطرح للبطاين والعفونات...
لو سئل المتكلمون من السكان:
هل سبق لهم رمي الأزبال هناك؟ ستعرفون أن المزبلة لم تأت من حي النرجس أو مونفلوري بفاس لكن السكان القريبون هم السبب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Azro الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:12
يتشكون من الازبال ،من لقى بالازبال هناك ؟؟اليست الساكنة؟؟ ،انا متاكد انه حتى ولو نظفت هاته المنطقة و أقيمت ملاعب هناك أحسن من تلك التي في النرويج بعد شهر او اقل ستعود الى ما كانت عليه ،العقلية هي التى يجب ان تنظف اولا وليس المكان، عشت وكبرت في تلك المنطقة واعرف ما أقول .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - nezha de rabat الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:13
في نظري الغلط الكبير هو قلة الوعي ناس موسخة في دماغها .لما لا كل يوم احد شباب الحي يفيقو بكريوينقيو حالتهم والمكان المجاور لاش كتسناو الدولة تشطب ليكم وسخكوم
ولعفو...يا مولانا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.