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كُتّاب وآراء
كارثة بيئية بفاس
الأحد 23 شتنبر 2018 - 10:53
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - عبدالرزاق الاسماعيلي الأحد 23 شتنبر 2018 - 14:43
الأزبال من أين أتت؟؟
السكان المجاورون للتيران هم السبب
اللي جاب السردين يرمي فيه الزبل
العيد الكبير يتحول الى مطرح للبطاين والعفونات...
لو سئل المتكلمون من السكان:
هل سبق لهم رمي الأزبال هناك؟ ستعرفون أن المزبلة لم تأت من حي النرجس أو مونفلوري بفاس لكن السكان القريبون هم السبب
السكان المجاورون للتيران هم السبب
اللي جاب السردين يرمي فيه الزبل
العيد الكبير يتحول الى مطرح للبطاين والعفونات...
لو سئل المتكلمون من السكان:
هل سبق لهم رمي الأزبال هناك؟ ستعرفون أن المزبلة لم تأت من حي النرجس أو مونفلوري بفاس لكن السكان القريبون هم السبب
2 - Azro الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:12
يتشكون من الازبال ،من لقى بالازبال هناك ؟؟اليست الساكنة؟؟ ،انا متاكد انه حتى ولو نظفت هاته المنطقة و أقيمت ملاعب هناك أحسن من تلك التي في النرويج بعد شهر او اقل ستعود الى ما كانت عليه ،العقلية هي التى يجب ان تنظف اولا وليس المكان، عشت وكبرت في تلك المنطقة واعرف ما أقول .
3 - nezha de rabat الأحد 23 شتنبر 2018 - 15:13
في نظري الغلط الكبير هو قلة الوعي ناس موسخة في دماغها .لما لا كل يوم احد شباب الحي يفيقو بكريوينقيو حالتهم والمكان المجاور لاش كتسناو الدولة تشطب ليكم وسخكوم
ولعفو...يا مولانا
ولعفو...يا مولانا
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