كارثة بيئية بفاس

الأحد

الأحد

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ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟

الزيادة في الأجور 6595 : (24.31 %)

تشغيل الشباب 13422 : (49.47 %)

دعم الفقراء 2156 : (7.95 %)

إعادة النظر في راميد 299 : (1.1 %)

الرفع من ميزانية التعليم 4659 : (17.17 %)

عدد المشاركين : 27131