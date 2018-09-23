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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج الأساتذة المتعاقدين

احتجاج الأساتذة المتعاقدين

الأحد 23 شتنبر 2018 - 20:05

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1 - سوسن حاربيل الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:17
ما زلتم متدربين و ها انتم تتظاهرون و تصرخون و تحتجون على ماذا؟ على انفسكم- لا تقولوا "فرض علينا التعاقد" اذ كيف يفرض "تعاقد" ما؟ التعاقد هو تعاقد بين طرفين؟ الدولة كانت واضحة منذ البداية و امضيتم على وثائق قد تدينكم- التعاقد هي سياسة جديدة للدولة تريد نهجها لاعتبارات عدة فما انتم فاعلون؟ تصرخون و تألبون الشارع على الدولة فيا عجبا منكم الا تستحيوا؟ الدولة انقدتكم من البطالة. فأيهما افضل؟ العقدة ام البطالة و الفقر؟ ايهما افضل هل تجربة مهنية ام ضياع الوقت؟ التوظيف الى الابد لم يعد ممكنا..الدولة ترى انها سياسة لاخراج الالالف من البطالة و جعلههم يشعرون بالعمل عوض النعاس..ايهما افضل العمل بعقدة و اختيار تاريخ الانفصال و تجديد العقدة اي الحرية ام العكس؟..كثير من الموظفين لاسيما الاساتذة من يصل الى 20 عاما حتى يرغب في التقاعد المبكر لعدة اسباب و منها صعوبة العمل او تغيير في الحياة او مرض او صعوبة في الادماج او اكتشاف عدم الملائمة و هي امور تظهر مع مرور الوقت...العقدة تبقي حرية المتعاقدين و تمنح مرونة هائلة قد تبدو للشاب انها ضده و هو العكس و الوظيفة تقتل الطموح و المبادرة و تكرس الملل و الكسل
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