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كُتّاب وآراء
مسيرة ضد الإجرام بسلا
الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - hamid الأحد 23 شتنبر 2018 - 16:53
تريدون استقطاب الإستثمارات والسياحة من الخارح وسلا لا تبتعد عن العاصمة إلا ببعض الأمتار ولا تنعم بالأمن؟ فهذا المشهد لا يوجد حتى في المناطق التي بها داعش. زد على مظاهر قوارب الموت التي حيرت حتى المحللين السياسيين الأجانب. خلاصة القول لطخت سمعتنا بشعب بين مطرقة المسؤولين وسندان المجرمين.
2 - rami الأحد 23 شتنبر 2018 - 17:01
الحكم بالمؤبد كل من يسحب سيفه على المواطنيين والاعدام كل من قتل نفس بريئة لان الامر اصبح لا يطاق
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