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كُتّاب وآراء
الشعب يريد إسقاط الإجرام
الأحد 23 شتنبر 2018 - 17:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
1 - moha الأحد 23 شتنبر 2018 - 17:40
كل مايرده الشعب المغربي هو الأمان في الشارع العام وهدا يتطلب من الحكومة إعادة النظر في المنظومة التعليمية وبرامج تلفزيون تعود بالنفع على الشباب والمزيد من دور الشباب وملاعب القرب
2 - مغربية الأحد 23 شتنبر 2018 - 17:48
الصراحة الأمن خصو يتحرك رامبقا ميعجب كتلقا ولد عشرسنين هاز الموس وكيقول أنا ساااااااني على الحبس اش بقا خص دوريات أمن على مدار 24ساعة
3 - wood الأحد 23 شتنبر 2018 - 17:49
المخزن داهية ، فهو شجع التسيب و قلة التربية و همش دور الأب في الاسرة الذي اصبح دوره الإنفاق فقط ، و خرب التعليم مما جعله ينتج فقط المنحرفين و المعتوهين ، و يتقاعس الأمن على التدخل الى أن يقتل أحدهم بحيث ينقص مواطن و يلجأ مؤخرا لإستعمال الرصاص الحي لتصفية المجرمين حتى لا يضطر للإنفاق عليهم في السجن بدعوى ان الأمر يدخل في إطار الدفاع عن النفس !!!
4 - غير دايز الأحد 23 شتنبر 2018 - 17:51
المغرب حوالي 35 مليون نسمة ويتوفر على شرطة تعدادها اقل من 58 الف شرطي (اقل من عدد الشرطة في مدن كا باريس او كا نيويورك) غير مجهزة وليست لها صلاحيات واسعة (اقل عدد رجال امن مقابل عدد السكان في العالم) واضف الى ذلك قوانين المغرب متساهلة جدا ومتخلفة وقضاءه فاسد الا من رحم ربي .
والدولة هي المسؤولة لانها كرست مفهوم حقوق الانسان عند المجرمين ومخالفي القانون فقط (اكثر من السويد و امريكا) في حين غيبت حقوق الانسان الاساسية من حق في الامن و الصحة والتعليم والشغل والسكن لبقية الشعب كما في دول العالم المحترمة حيث الامن والسكينة والنظافة يفرضون في الشوارع بقوة القانون ورجال الامن ولكن هناك صحة وتعليم جيد وشغل وسكن وتجهيزات وطرق في المستوى.
للقضاء على الاجرام على المغرب فعل مثل البرازيل تشديد العقوبات واعادة فرق شرطة القرب"كرواتيا" بصلاحيات واسعة و تجهيزات شبه عسكرية وتطبيق احكام الاعدام على القتلة و فتح سجون للاشغال الشاقة في الصحراء والجبال يرسل اليها اعتى المجرمين من حملة الاسلحة البيضاء و غيرهم لزرع الصحراء و شق الطرق والانفاق في اعالي الجبال وبناء السكك الحديدية ليصل القطار الى كل مكان
والدولة هي المسؤولة لانها كرست مفهوم حقوق الانسان عند المجرمين ومخالفي القانون فقط (اكثر من السويد و امريكا) في حين غيبت حقوق الانسان الاساسية من حق في الامن و الصحة والتعليم والشغل والسكن لبقية الشعب كما في دول العالم المحترمة حيث الامن والسكينة والنظافة يفرضون في الشوارع بقوة القانون ورجال الامن ولكن هناك صحة وتعليم جيد وشغل وسكن وتجهيزات وطرق في المستوى.
للقضاء على الاجرام على المغرب فعل مثل البرازيل تشديد العقوبات واعادة فرق شرطة القرب"كرواتيا" بصلاحيات واسعة و تجهيزات شبه عسكرية وتطبيق احكام الاعدام على القتلة و فتح سجون للاشغال الشاقة في الصحراء والجبال يرسل اليها اعتى المجرمين من حملة الاسلحة البيضاء و غيرهم لزرع الصحراء و شق الطرق والانفاق في اعالي الجبال وبناء السكك الحديدية ليصل القطار الى كل مكان
5 - -------------- الأحد 23 شتنبر 2018 - 17:53
لا حول و لا قوة الا بالله . لا حول و لا قوة الا بالله
7 - simo الأحد 23 شتنبر 2018 - 17:57
هههه سؤال اين هي قنوات صرف صحي لمادا لا تنشر هذه الاخبار !
8 - hafid الأحد 23 شتنبر 2018 - 17:59
المجرمون قد تجدهم مع المتضاهرين يرفعون أيضا شعار محاربة الاجرام
9 - انقد الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:03
بلغ السيل الزبى....... الحياة لاتطاق في بلد ينعدم فيه الامن والتعليم والصحة
10 - مغربي الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:03
نريد تجريم حمل السلاح الابيض (السيوف والخناجر وكل ما يستعمل في لكريساج) وتشديد العقوبة على حاملها والاعدام للمجرم المشرمل القاتل والارهبي حقا وعدم الغاء العفو الملكي واستعمال الرصاص من طرف رجال الامن حتى نشعر بالامان في بلادنا.
11 - ادريس الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:03
الدولة ركزت على الجانب الاستخبراتي ونسات جانب توفير الامن للمواطن في الشارع العام ...وهدا واضح من خلال المهمة الموكلة للحموشي فهو كشغل منصيبن في نفس الوقت حيث يترأس مديرية مراقبة التراب الوطني، وكذلك المديرية العامة للأمن الوطني ...كنضن ضروري من تفريق بين هاذين المنصبين ...
12 - مقبرة يسكنها كلاب الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:03
رحم الله الفقيد و انا لله و انا اليه راجعون
13 - الحق الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:05
ماحدكم كاتفضلو احكام البشر على شرع الله/ ف الاجرام غاي يبقا او غاي تزاد او غاتبقاو تسمعو بجميع انواع الجرائم إذن الحل أسهل من السهل تطبيق شرع الله .والسلام.
14 - عمر الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:05
للقضاء على الاجرام على المغرب فعل مثل البرازيل تشديد العقوبات واعادة فرق شرطة القرب"كرواتيا" بصلاحيات واسعة و تجهيزات شبه عسكرية وتطبيق احكام الاعدام على القتلة و فتح سجون للاشغال الشاقة في الصحراء والجبال يرسل اليها اعتى المجرمين من حملة الاسلحة البيضاء و غيرهم لزرع الصحراء و شق الطرق والانفاق في اعالي الجبال وبناء السكك الحديدية ليصل القطار الى كل مكان
15 - امازيغ سوسي الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:06
عندما تنادي بالامن والامان لا يستمع اليك احد ولكن عندما يحصل ان توقف لصا يحتجزونك تحت دريعة انه لا يحق لك دلك وانه من اختصاص الشرطة وانك طبقت شرع اليد وما الى دلك من التهم المعروفة . مهما فكرت لن تفهم شيءا في هده البلاد .
16 - moha الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:07
لا لاطلاق سراح المجرمين تحت مظلة اللإعفاء الملكي .
17 - Hassan Sima الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:08
عشرون سنة سجنا لگل مرتگب فعل إجرامي وسترون هـل سيتجرء أحدهـم وطبعا إعادة النظر في الإعفاء الملگي خصوصا للمجرمين
18 - عبدالله الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:08
الغريب في الامر وهو مِن مرة كتبت في تعاليقي ان على الدولة اخراج قانون قاسي لحمل السلاح الأبيض بخمس سنوات لحمله وعشرين سنة نافذة لاستعماله ولكن من تنادي صُم بكم الذي يدخل لك الشك ان كان هاذا بلعاني.
صانعه وحامله ومستعمله عليكم قضاءهم كإرهابيين داعشيين ما فيها لا حقوق الانسان ولا جوج ، واش بغيتو المغاربة كلهم يتسلحو بالسلاح باش اي دافعو على راسهم.
هادشي لي وقع في سلا كون وقع لي ولدي كون اخدت حقي بيدي لان المجرم سوف يحكم عليه بسنتين في اوطيل خمسة نجوم ويخرج بالعفو . مادا هادا راه صمعة المغرب تخربت. داما تا نخمم الى دخلت الى المغرب بالسيارة خصني ندورها كلها شبيك خوفا من الحجارة في الطرق الذي يستعملونه الأميين ، واش نجي ندوز عطلة او يقتلو ليا عاءلتي بالرجم بحال الى تا يرجمو الشيطان، مادا هادا ولات بلاد السيبة. شيء غريب يطرح عدد من الاسءلة او هادشي بسال بزاف لاش عاطيين الفردي لهاذاك البوليسي منين يهاجمو المجرم او ما يقدرش اي تيري فيه ، ولاو عندنا مكيات ماشي بوليس.
صانعه وحامله ومستعمله عليكم قضاءهم كإرهابيين داعشيين ما فيها لا حقوق الانسان ولا جوج ، واش بغيتو المغاربة كلهم يتسلحو بالسلاح باش اي دافعو على راسهم.
هادشي لي وقع في سلا كون وقع لي ولدي كون اخدت حقي بيدي لان المجرم سوف يحكم عليه بسنتين في اوطيل خمسة نجوم ويخرج بالعفو . مادا هادا راه صمعة المغرب تخربت. داما تا نخمم الى دخلت الى المغرب بالسيارة خصني ندورها كلها شبيك خوفا من الحجارة في الطرق الذي يستعملونه الأميين ، واش نجي ندوز عطلة او يقتلو ليا عاءلتي بالرجم بحال الى تا يرجمو الشيطان، مادا هادا ولات بلاد السيبة. شيء غريب يطرح عدد من الاسءلة او هادشي بسال بزاف لاش عاطيين الفردي لهاذاك البوليسي منين يهاجمو المجرم او ما يقدرش اي تيري فيه ، ولاو عندنا مكيات ماشي بوليس.
19 - محمد القصري الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:10
النظام أسقط الشعب بالاجرام والفساد ...............
20 - FROM RIF الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:13
الناس مقهورين ومهمشين ومنسيين وغير معترف بهم بتاتا ومازال تيقولو عاش ,واحنا الاحرار والحرائر شعارنا الخالد والدائم هو الله الوطن الشعب الثروة الامن العدل الصدق الحرية الكرامة العدالة الاجتماعية وعاااااش الشعب جلااااالة الشعب فخاااااااامة الشعب.
21 - ولد القرية الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:17
للتوضيح : قرية اولاد موسى راها مدينة وسط مدينة سلا لمن يحسبها مجرد فيلاج او دوار من خلال التسمية تتجاوز ساكنتها 300 ألف نسمة كثافة سكانية مهولة وبالمقابل فيها فقط جوج مراكز للشرطة أغلب الأوقات خارج التغطية اللهم دهن السير يسير مستوصفين بدون دواء واطباء مرة أخرى اللهم دهن السير يسير لاعمل لاصحة لاوسائل النقل لامراكز الشباب لااماكن رياضية أما الإجرام والإنحراف فحدث ولا حرج.
22 - meskin naim الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:17
المغرب بلدنا و نحبه كثيرا لكن كثر الفساد والاجرام والظلم والحكرة الكلام كثير و لكن سا تحدث عن نقطة واحدة السجون مملوءة بالناس الابرياء شباب وشيوخ ليس لهم سوابق بسبب محاضر الشرطة......لكدوب... و ثانيا فساد القضاء ما يزيد الطين بلة الكل ينتظر العفو لكن يا ترى من يستفيد ؟ المجرمون و يبقى الابرياء حسبنا الله ونعم الوكيل
23 - شادي الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:17
العز ولاد سلا ولاد القرية بالضبط.من الحق المواطن البسيط الامن و الصحة و التعليم.خاص سيدنا الله ينصرو يوقف و يحاسب دوك المسؤولين و الموضفين لي ف المكاتب المكيفة و كايتخلصو من اموال الظرائب الشعب و مدايرينش خدمتهم
24 - bouaazza الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:18
La police et la gendarmerie ne font pas leurs boulot, je défie quiconque de trouver les responsables de police et de gendarmerie à leur travail chaque jour ils sont payés pour rester chez eux et s'occuper de leurs familles, ils occupent des emploie fictifs nous avons besoin d'une institution pour contrôler les fonctionnaires et faire le nettoyage virer ceux qui touchent leurs salaires en restant chez eux
25 - لا حياة لمن تنادي الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:21
الأمن هو أضعف حلقة في المغرب
الأمن قطعوليه جناحو بحقوق الإنسان حتى اصبح المجرم له حقوق ورجل الأمن مغلوب على أمره فهو فقط ينفذ التعليمات .وليس بيده اصلاح البلاد من هدا الفساد الذي تغرق فيه الله يعفو علينا من هاد لبلاد
الأمن قطعوليه جناحو بحقوق الإنسان حتى اصبح المجرم له حقوق ورجل الأمن مغلوب على أمره فهو فقط ينفذ التعليمات .وليس بيده اصلاح البلاد من هدا الفساد الذي تغرق فيه الله يعفو علينا من هاد لبلاد
26 - chadi الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:23
الحل بسيط.لاعادة هيبة الامن و السجن.لردع المجرمين.و لكي يفكر الف مرة قبل ارتكابه اي جرم.الحل هو : نقل و بناء السجون في الصحراء المغربية السمارة العيون بير كندوز ....مع الاعمال الشاقة للسجناء و منع زيارة الاهل طول مدة العقوبة.اتمنى من صاحب الجلالة ان يوعطي اوامره السامية لتتحقق هده الفكرة
27 - ايت الحياط محمد الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:31
حقوق الانسان في بلاد الحيوان هي السبب
28 - الطنجاوي الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:31
هذه اللقطات الواردة في الفيديو لا تبشر بالخير. تحركوا يا أصحاب الشأن لتلبية رغبات المواطنين. فإن النار العظيمة توقد من مستصغر الشرر. الفتنة نائمة نعل الله من أيقضها.
29 - مصطفى كاراطيكا الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:34
على اساس كل جمعة تيخطبو علينا بلي عايشين في بلاد الأمن والأمان وش هدا الجرائم بش غادي تستقبلو السياح و مونديال 2030!!! ؟؟
30 - الهواري عبدالله الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:36
إذا رأيت شخصا متسولا أو مظلوما في المغرب ،فاعلم أن الدولة لم تعطيه حقه في الأمن والثروات.
31 - abdo الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:37
ما وصلت إليه الأوضاع في المغرب على جميع المستويات لا تنذر بالخير. استيقظو يا مسؤولين قبل أن يفوت الأوان. فجميع المؤسسات العمومية لا تخدم مصالح المواطن و الوطن إلا القليل ......؟
32 - السفير الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:38
إن لم تكن الدولة عادلة دولة الحق والقانون فلا ولن يكون هناك لا أمن ولا أمان فالمغرب دولة فاسدة من اعلى الهرم الى أسفله ليس هناك تعليم ولا صحة ولا عمل فالحل هو أن نأتي بحكومة من السويد او هولندا أووووو لتسير الشعب لخمس سنوات حينئذ سنرى التغيير بعينه اما كثرة الأحزاب والحكومات فلم يغير شيءا منذ الاستقلال حسبنا الله ونعم الوكيل
33 - حسبن عمري الأحد 23 شتنبر 2018 - 18:39
ان يتظاهر المواطن اامغربي يطلب الامن فقط.ان يجمع سكان حي كبير "اولاد موسى" ،بالانفلات الامني.ان يصرخوا مستغيثين بالملك..سابقة في المشهد العام للبلاد..في نفس الآن والمواطن يطالب بحمايته ز
وزيادة عدد رجال الامن ..والدوريات . نرى انزالا امنيا غير مسبوق حول المسيرة..اذا كان لدى المديرية العامة للامن..هذه الجيوش من قوات محا ربة الشغب ،فالاجرام اكبر شغب،،لماذا لا تظهر هذه الانواع من الامن الا كلما تحرك المواطن ليست سلا لوحدها من تعاني تلانفلات الامني مناطق كببرة اخرى تعاني من نفس المعضلة..ننتظر افعالا لا اقوالا..والا فانه سوف نشهد سريان"شرع اليد"..عدو البلاد الاجرام والارهاب ليس مواطن يطالب بالحمابة..
وزيادة عدد رجال الامن ..والدوريات . نرى انزالا امنيا غير مسبوق حول المسيرة..اذا كان لدى المديرية العامة للامن..هذه الجيوش من قوات محا ربة الشغب ،فالاجرام اكبر شغب،،لماذا لا تظهر هذه الانواع من الامن الا كلما تحرك المواطن ليست سلا لوحدها من تعاني تلانفلات الامني مناطق كببرة اخرى تعاني من نفس المعضلة..ننتظر افعالا لا اقوالا..والا فانه سوف نشهد سريان"شرع اليد"..عدو البلاد الاجرام والارهاب ليس مواطن يطالب بالحمابة..
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