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كُتّاب وآراء
معاناة سائقي تاكسيات
الأحد 23 شتنبر 2018 - 21:34
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - marouane الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:14
انا كيظهر لي ان اصحاب الطاكسيات هما اغنى وحدين في هاد البلاد نظرا لتصرفات لي تايقوموا بها معا الناس ، هما كايكولوا ليك فين ياديوك وزيد علا دلك كاين لي كايكان خاوي ومايبغيش يديك ، لمهم لي كيظن ان الرزق كيجي بالعقل او الحيلة ايخسف بيه الله الارض كما دار لقارون ولا الهلاك لكسب الرزق و شكرا
2 - متعاطف الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:20
رغم كل هذه المعانات ينعتون بالقبح. يقدمون خدمات جليلة المواطن و بدون حقوق قانونية
3 - simoooo الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:26
ظحكني غير هداك اي قال لسطول في المستوى و واقفة حداه رونو 205 تاتعقل على جد لانمل هههه
4 - khalid الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:40
personellement je pense que s'il y'avait des bus a la hauteur comme le systeme du tramway jamais les grands ou les petits taxi n'auront cette place qu'ils ont maintenant
5 - fdouli الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:40
الله إحسن عوان الجميع، مابقينا نفهموا والو، الكل يشتكي ...
6 - نافع الأحد 23 شتنبر 2018 - 22:41
العداد ضروري في الطاكسيات أو إشهار التعريفة عن كل وجهة .
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