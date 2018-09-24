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كُتّاب وآراء
اختتام مهرجان البولفار
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 12:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Rachid الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:55
هو ليس الا سؤال واحد فقط، لماذا تتم برمجة تنظيم المهرجانات الشبابية، ببلادنا إما في اوقات الامتحانات او عند الدخول اىمدرسي؟
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