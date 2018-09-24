24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
24/09/2018
الأيام القادمة
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:25
|16:46
|19:26
|20:40
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- الحاحي: الملك وافق على "تيفيناغ"..وتفعيل رسمية الأمازيغية حتمي
- بوسلهام يناشد المحسنين
- مشاكل النقل تؤرق الطلبة في بداية الموسم الجامعي بمدينة سطات
- وفد مغربي يخصّص 10 مواضيع لدورة الجمعية العامة للأمم المتحدة
- إبداعات نحّات مغربي
شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة (5.00)
مسيرة حاشدة تنتفض ضد الإجرام بسلا .. والساكنة تنشد تدخل الملك (5.00)
حالات تبييض الأموال في مصارف أوروبية تكشف اختلالات الرقابة (5.00)
- مسيرة حاشدة تنتفض ضد الإجرام بسلا .. والساكنة تنشد تدخل الملك - (103)
- شباب يطالبون بالهجرة السرية ومافيات التهريب تُروّع شمال المملكة - (87)
- الشعب يريد إسقاط الإجرام - (65)
- الحاحي: الملك وافق على "تيفيناغ"..وتفعيل رسمية الأمازيغية حتمي - (54)
- مسؤول إسباني يعزو ارتفاع "الحريك" بالمغرب إلى التجنيد الإجباري - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هدم أقدم حي صفيحي
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - wood الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:39
عبر أحد المشاركين في عملية الهدم أن هذا الحي يشوه صورة المدينة لهذا وجب هدمه مما يبين العقلية المخزنية التي تسعى دائما الى تلميع صورتها و اعطاء واجهة مزيفة تخفي بها الواقع الحقيقي للبلد . و في جميع الأحوال تكون عمليات الهدم و إزالة مدن الصفيح ورائها دائما لوبيات و مافيا العقار التي توظف السلطة و القضاء لخدمتها و تعتمد على الثغرات و الفراغ القانوني الذي تعمد المخزن تركه للاستحواد على عقارات المواطنين و طردهم بدعوى أنه مجرد محتلين و كلها كلام فارغ !!!
2 - المرابط رضوان الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:41
الله امهدا منكر وش هدا بلد مكيش ليخدم بمعقول عير حكرا على الدرواش سبحان الله فين وصلنا
3 - HICHAM الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:49
بغض النظر عن العاطفة يجب هدم جميع دور الصفيح لكن بمقاربة واقعية و يجب على ساكني الدور الصفيحية بأحياء وسط الدار البيضاء القبول ببقعة أرضية و ليس شقة في مجمع إقتصادي لأنها تبقى حتى هي " كاريان فيه الدروج "
4 - *الهوتة *والسلطة الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:54
دائما نفس الاسطوانة تتكرر في كل عملية اعادة ايواء ساكنة دور الصفيح تجد اناس حديثي العهد بالكريان ويريد ون الاستفاذة بدورهم رغم انهم غير مشمولون بالاحصاء او ان عائلة واحدة تريد الاستفاذة من خمس او ست بقع او شقق فرغم ان المنزل يكون في اسم الاب يقوم هذا الاخير بجعل باب لكل ابن ويصرح انهم مستقلون عنه ويلزمهم سكن مستقل هناك من اتى بابنته المتزوجة من مدن اخرى وصرح انها تسكن معه للاستفاذة ما دام ان هناك * هوتة * يجب ان يستفيد منها الكل . ويبدو ان السلطة فطنت لهذه اللعبة .
هناك عائلات مغربية افنت عمرها في الكراء لا يلتفت اليها احد .اما هؤلاء فقد تراموا على اراضي ليست لهم استغلوها لسنين واستفاذوا من الماء والكهرباء مجانا وجازتهم الدولة بان اعطتهم بقعة ارضية او شقة مجانا او بثمن تفضيلي . وللمكتري حسن العزاء
هناك عائلات مغربية افنت عمرها في الكراء لا يلتفت اليها احد .اما هؤلاء فقد تراموا على اراضي ليست لهم استغلوها لسنين واستفاذوا من الماء والكهرباء مجانا وجازتهم الدولة بان اعطتهم بقعة ارضية او شقة مجانا او بثمن تفضيلي . وللمكتري حسن العزاء
5 - tarik الاثنين 24 شتنبر 2018 - 13:57
كلهم السكان ما كاينش مجموعة اللي قدمت نفسها فداء لهذه العملبة بوضع ذراع بشري ضد الهدم واما الموت ﻻ كلهم خذولين كل متدخل يتكلم عل نفسه و يختمها بحسبي الله و نعم الوكيل كأنه مظلوم. المخزن ماا رسلكم لسبدي حجاج اﻻ للقضاء على هذا الجيل الذي استعمله في تقوية مراكزه و اﻵن يجب ابعاده و تركه في خﻻء حجاج حتى كل واحد يقتل اﻵخر او يقتله المرض
تعليق غير لائق
-15
6 - مغربي مغترب الاثنين 24 شتنبر 2018 - 14:01
واش هادو عطاوهم السكنى وما باغينش أو شيء آخر ...أفيدونا من فضلكم
7 - abdollah الاثنين 24 شتنبر 2018 - 14:04
ان اصدق الدموع دموع الرجال . لا حول ولا قوة إلا بالله.
8 - اسمهان الاثنين 24 شتنبر 2018 - 14:04
للمعلق الاول والثاني خاصكم تهدرو او لاباس.... بغيتو الكريانات يبقاو!!!!!...اللي اصبحو وكر لكل المصايب واحد عايش حياتو كلها فابور مايخلص لاما لا ضو لاكراء لعوينة محلولة ليل نهار ساكن فوق ارض ليست ملكه او نهار يقولو ليه خرج يقوليهم بغيت بقعة او ارض شوكا فالمدينة ماشي خارج لمدينة.... انا مافهتش العقلية ديال هاد لبشر .. واش كاتسالها لدولة انت اصلا مواطن طفيلي عايش غير بالفابور.ماكتخلص حتى ضريبة ... وباااااركا من تبوحيط.... او واحد عندو ستة ديال لبرطمات او ميطلقش البركا باش يستافد!!!!!! لاحول ولا قوة الابالله تفو على شعب
9 - باعمراني الاثنين 24 شتنبر 2018 - 14:09
نريد مغربا بدون احياء صفيحية هاته الاحياء تشوه صورة بلدنا الجميل... يجب هدم كل الأحياء الصفيحية و البراريك slums فهي سبب انتشار الجريمة و الاوساخ والازبال.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9