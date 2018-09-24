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كُتّاب وآراء
انفجار خزان غاز بالقنيطرة
الاثنين 24 شتنبر 2018 - 18:48
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - jawad الاثنين 24 شتنبر 2018 - 19:05
ياربي السلامة... كنتمنى ميكون تقاس حتى واحد
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